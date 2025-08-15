< sekcia Ekonomika
Košická záchranka zatiaľ nemá prácu pre nezákonne prepustenú ekonómku
Koránová ako ekonómka pred rokmi upozornila na podozrivý postup pri prenájme sanitiek košickou záchrankou a následne dostala výpoveď z pracovného pomeru.
Autor TASR
Košice 15. augusta (TASR) - Napriek tomu, že košický mestský aj krajský súd dali za pravdu oznamovateľke Márii Koránovej a zrušili jej výpoveď ako nezákonnú, štátna košická záchranka jej neumožňuje návrat na pracovné miesto. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu, ktorá kritizovala takýto postup. Riaditeľ Záchrannej služby Košice (ZSKE) Vladimír Hosa v reakcii uviedol, že rešpektujú stanovisko súdov a Koránová je riadnym zamestnancom, len jej aktuálne nevedia prideľovať prácu.
Koránová ako ekonómka pred rokmi upozornila na podozrivý postup pri prenájme sanitiek košickou záchrankou a následne dostala výpoveď z pracovného pomeru. Košický krajský súd v marci tohto roku potvrdil neplatnosť jej výpovede s tým, že pracovný pomer žalobkyne naďalej trvá.
„Záchranka využila možnosť dovolania na Najvyšší súd, čo však nemá odkladný účinok na návrat Márie Koránovej do práce. Napriek tomu jej záchranka odmieta prideliť prácu, čo považujeme za nezákonný postup,“ uviedol Stanislav Ďurica, právny zástupca Koránovej. Voči konaniu záchranky podľa Nadácie Zastavme korupciu už išli podnety na viaceré kontrolné úrady.
„Som rozhodnutá pokračovať až do úplného konca. Teším sa, keď nastúpim do práce a takisto ma čaká ešte koncom augusta súd, ktorý má rozhodnúť vo veci ospravedlnenia sa zo strany záchranky,“ skonštatovala Koránová. Podnety na postup záchranky podala už aj na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), Inšpektorát práce aj Úrad na ochranu oznamovateľov, na ich reakciu čaká.
„Správanie štátnej záchranky nie je zlým signálom len voči oznamovateľke. Nerešpektovanie súdov živí nedôveru občanov nielen vo férové zdravotníctvo, ale aj transparentný postup verejných úradov,“ uviedla Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.
Hosa, ktorý je riaditeľom ZSKE od roku 2023, uviedol, že v prípade Koránovej ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, pričom poberá plat. Záchranka podľa neho čaká na výsledky tendrov a následne bude riešiť nejakú zmenu. „Aktuálne v rámci štruktúry nemáme voľné pracovné miesto a my taktiež nemôžme vytvárať umelo nové pracovné miesta. Takže v aktuálnej situácii, čo sa týka jej kvalifikácií, voľné pracovné miesto nie je,“ povedal pre novinárov. Verí, že sa do konca roka vyrieši situácia tak, aby boli obidve strany spokojné.
Prípad Koránovej siaha do roku 2017, keď ZSKE vyhlásila zákazku na prenájom sanitiek. Koránová ako ekonómka záchranky upozorňovala na viaceré riziká v tendri. Napriek tomu bola zákazka podpísaná, preto sa v roku 2019 obrátila na políciu. Aj keď následne získala status chráneného oznamovateľa, v lete 2021 dostala výpoveď. Mestský súd v roku 2024 a krajský v tomto roku rozhodli o neplatnosti výpovede.
Hosa, ktorý je riaditeľom ZSKE od roku 2023, uviedol, že v prípade Koránovej ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, pričom poberá plat. Záchranka podľa neho čaká na výsledky tendrov a následne bude riešiť nejakú zmenu. „Aktuálne v rámci štruktúry nemáme voľné pracovné miesto a my taktiež nemôžme vytvárať umelo nové pracovné miesta. Takže v aktuálnej situácii, čo sa týka jej kvalifikácií, voľné pracovné miesto nie je,“ povedal pre novinárov. Verí, že sa do konca roka vyrieši situácia tak, aby boli obidve strany spokojné.
