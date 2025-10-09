< sekcia Ekonomika
Košické letisko malo rekordný september s takmer 90.000 cestujúcimi
Autor TASR
Košice 9. októbra (TASR) - Letisko Košice zaznamenalo najúspešnejší september vo svojej histórii, keď jeho bránami v tento mesiac prešlo rekordných 89.671 cestujúcich. Medziročne to predstavuje nárast o 6,1 percenta. TASR o tom informoval hovorca letiska Juraj Toth.
Celkovo za prvých deväť mesiacov roka vybavilo Letisko Košice 670.965 cestujúcich, čo je o 9,5 percenta viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. „Na pravidelných linkách do jednej z deviatich destinácií - Varšava, Viedeň, Zürich, Dublin, Londýn Luton, Londýn Stansted, Liverpool, Praha a Zadar bolo vybavených vyše 420.000 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 20 percent,“ oznámilo letisko.
Charterové lety využilo viac ako 248.000 cestujúcich, čo je o 4,1 percenta menej ako vlani. „V rámci končiacej sa letnej dovolenkovej sezóny u našich cestujúcich najviac rezonovala turecká Antalya, cyperská Larnaca a egyptská Hurghada. Charterovým destináciám veľmi úspešne sekundovalo populárne sezónne spojenie do chorvátskeho Zadaru, ktoré v období od apríla do septembra využilo vyše 26.000 cestujúcich,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
Letisko Košice zaznamenalo tento rok aj najúspešnejší august vo svojej histórii. V tento mesiac vybavilo rekordných 126.574 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 0,6 percenta.
