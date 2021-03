Košické letisko medziročne prepravilo takmer o 90% menej cestujúcich

Košice 23. marca (TASR) – Za prvé dva mesiace tohto roka bol počet cestujúcich oproti vlaňajšku nižší o 89 percent. Pre TASR to za košické letisko uviedla Karolína Linhartová. Kým v januári a februári minulého roka zaevidovali dokopy 43.759 cestujúcich, tento rok ich bolo za rovnaké obdobie 4786.



„Od začiatku roka 2021 neboli prevádzkované, plánované a do júna 2021 taktiež nie sú plánované charterové lety z Košíc do dovolenkových a exotických destinácií,“ povedala.



Aktuálne sa z Košíc lieta do Londýna-Lutonu vo Veľkej Británii a tento týždeň zaviedla v obmedzenej prevádzke svoju linku do Viedne letecká spoločnosť Austrian Airlines. Linhartová spresnila, že od konca marca by mal Ryanair lietať do Londýna-Stanstedu, začiatkom mája do Prahy a Liverpoolu a od júna do Varšavy. Wizz Air má zhruba od polovice mája lietať na trase Košice - Doncaster Sheffield a letecká spoločnosť LOT plánuje koncom mája obnoviť linku do Varšavy.



Na Slovensku platí v súvislosti s nepriaznivou pandemickou situáciou zákaz cestovania do zahraničia s cieľom rekreácie. Policajný zbor v súvislosti s preverovaním účelu vycestovania avizoval aj kontroly na letiskách.