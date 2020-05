Košické letisko neplánuje pre koronakrízu prepúšťať zamestnancov

Košice 9. mája (TASR) – Košické letisko v súvislosti s koronakrízou neplánuje prepúšťať zamestnancov, doposiaľ k tomu ani nedošlo. Pre TASR to uviedla hovorkyňa letiska Karolína Linhartová s tým, že zamestnávajú 147 ľudí na plný pracovný úväzok.



„Drvivá väčšina zamestnancov nepracuje a vykonávané sú len nevyhnutné činnosti. Každý týždeň prichádzame o 75 letov, čiže od začiatku zákazu od 13. marca do 14. mája sme prišli o 675 letov a za toto obdobie očakávame výpadok približne 60.000 cestujúcich,“ povedala.



Zákaz civilných letov na slovenské letiská nariadil Ústredný krízový štáb, formálne toto nariadenie predlžuje rezort dopravy každých 14 dní prostredníctvom tzv. správy NOTAM. Košické letisko očakáva predĺženie tohto zákazu minimálne do konca mája. Podľa Linhartovej prakticky nie je v prevádzke a je uzatvorené. „Na letisku Košice nie sú vybavované žiadne lety - ani repatriačné a ani nákladné lety,“ dodala.