Košické oceliarne podporili nemocnice a projekt pľúcneho ventilátora

Košice 14. apríla (TASR) – Do boja s pandémiou ochorenia COVID-19 sa viacerými iniciatívami zapojili aj košické oceliarne U. S. Steel. Viac ako 120 000 eur venovala firma dvom košickým nemocniciam a na výrobu ochranných pomôcok pre zdravotníkov prostredníctvom 3D tlače. Hutnícky podnik sa podieľa aj na výrobe prototypu pľúcneho ventilátora. Informovala o tom v utorok TASR manažérka pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Ľubomíra Šoltésová.



"Situácia bola pre hutníkov veľmi zložitá už niekoľko mesiacov a COVID-19 priniesol ešte viac neistoty. Denne musíme identifikovať a vyriešiť množstvo problémov, napriek tomu je práve teraz veľmi dôležité povzbudiť a podporiť organizácie v našej komunite," uviedol prezident U. S. Steel Košice James Bruno.



Prostredníctvom svojej nadácie firma darovala 50 000 eur nemocnici v Šaci na kúpu ochranného zdravotníckeho materiálu a špeciálnych medicínskych prístrojov na diagnostikovanie a liečbu infekčného ochorenia. Ďalších 50 000 eur išlo pre Kliniku infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.



"Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie diagnostiky, pričom rýchlu a presnú diagnostiku zápalu pľúc budeme vedieť vykonať pri lôžku pacienta mobilným vysokopresným ultrazvukovým prístrojom. Časť finančných prostriedkov použijeme na zakúpenie ochranných pomôcok, prístrojového vybavenia mobilnej odberovej jednotky i na zlepšenie komunikačného zariadenia izieb, na ktorých sú hospitalizovaní pacienti s COVID-19," priblížil prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.



Príspevok takmer 22 000 eur išiel na podporu výroby ochranných štítov, trvalých respirátorov a ďalších pomôcok v inovačnom centre Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SjF TUKE). Kapacita výroby sa tak od 3. apríla rozšírila o šesť nových 3D tlačiarní. Po skončení koronakrízy budú slúžiť na skvalitnenie vedy, výskumu a vzdelávania študentov na všetkých troch stupňoch štúdia.



Firma sa zapojila aj do projektu prototypu pľúcneho ventilátora, keď poskytla dizajn opláštenia a materiál na jeho výrobu. Samotný ventilátor vyvíja Matador Automation, s.r.o., spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.



Vo svojej chránenej prevádzke a práčovni hutnícka spoločnosť začala 18. marca šiť ochranné rúška. Okrem zamestnancov smerovali pre centrá pre deti a rodiny, seniorov či útulok pre bezdomovcov v Bernátovciach.



"Celkovo sme našim partnerským organizáciám pomohli 500 rúškami a 100 respirátormi," uviedol riaditeľ pre vonkajšie vzťahy firmy Ján Bača. Dar 140 metrov bavlnenej látky na šitie rúšok putoval Arcidiecéznej charite v Košiciach. Na zabezpečenie plynulosti hutníckej výroby zároveň podnik zaviedol prísne hygienické a protipandemické opatrenia.