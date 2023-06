Košické oceliarne vítajú grant na dekarbonizáciu, ide o prvý krok

Košice 5. júna (TASR) – Košické oceliarne U. S. Steel (USSK) privítali schválenie ich žiadosti o grantové financovanie v sume 300 miliónov eur z Fondu obnovy a odolnosti na zámer dekarbonizácie výroby ocele inštaláciou elektrických pecí. "Toto je prvý z niekoľkých krokov nutných na dôkladné zváženie potenciálnej investície do dekarbonizácie v USSK," uviedol v reakcii pre TASR hovorca hutníckeho podniku Ján Bača.



Rozhodnutie o realizácii projektu tak zatiaľ nepadlo. Pred rokom oceliarne avizovali, že projekt modernizácie a dekarbonizácie výroby si vyžiada investíciu viac ako miliardu eur.



"Akékoľvek možné budúce investície do dekarbonizácie závisia od ďalších požiadaviek. Patrí medzi ne grantová podpora prostredníctvom Modernizačného fondu, predĺženie harmonogramu čerpania pre Fond obnovy a odolnosti, identifikácia investičných partnerov, konkurencieschopné dlhodobé koncové ceny elektrickej energie a nakoniec schválenie radou riaditeľov spoločnosti United States Steel Corporation," uviedol v pondelok Bača.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR informovalo, že na zelené investície rozdelí z plánu obnovy spolu 317 miliónov eur trom podnikom. Financie sú určené pre USSK, Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne. "Prostredníctvom týchto projektov Slovensko po ich realizácii najneskôr do roku 2026 zníži emisie o viac ako tri milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého ročne," povedal šéf envirorezortu Milan Chrenko.