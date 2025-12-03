< sekcia Ekonomika
Košické Sídlisko KVP chce zmodernizovať trhovisko
MČ chce obnoviť a zmodernizovať priestor trhoviska a zároveň vytvoriť zázemie pre trhovníkov.
Autor TASR
Košice 3. decembra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP hľadá zhotoviteľa revitalizácie verejného priestoru Trhovisko KVP - námestie Moskovská trieda. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 405.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
MČ chce obnoviť a zmodernizovať priestor trhoviska a zároveň vytvoriť zázemie pre trhovníkov. „Cieľom je výmena zdegradovanej pôvodnej nášľapnej vrstvy námestia - liateho asfaltu za novú betónovú dlažbu, osadenie mobiliárnych prvkov v rámci námestia/trhoviska, ako sú trhové stoly, lavičky, koše, sedenia, kvetináče a vytvorenie vhodného hygienického zázemia pre trhovníkov vo forme hygienického kontajnera,“ uvádza sa vo výzve na predkladanie ponúk.
Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá je zameraná na stavebné úpravy a druhá na mobiliár. Samotná realizácia oboch by mala trvať šesť mesiacov.
MČ chce zákazku financovať najmä z externých zdrojov.
MČ chce obnoviť a zmodernizovať priestor trhoviska a zároveň vytvoriť zázemie pre trhovníkov. „Cieľom je výmena zdegradovanej pôvodnej nášľapnej vrstvy námestia - liateho asfaltu za novú betónovú dlažbu, osadenie mobiliárnych prvkov v rámci námestia/trhoviska, ako sú trhové stoly, lavičky, koše, sedenia, kvetináče a vytvorenie vhodného hygienického zázemia pre trhovníkov vo forme hygienického kontajnera,“ uvádza sa vo výzve na predkladanie ponúk.
Zákazka je rozdelená na dve časti. Prvá je zameraná na stavebné úpravy a druhá na mobiliár. Samotná realizácia oboch by mala trvať šesť mesiacov.
MČ chce zákazku financovať najmä z externých zdrojov.