Košické zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu pre výpadky príjmov

Košice 24. augusta (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v súvislosti s dôsledkami pandémie nového koronavírusu v pondelok schválilo druhú úpravu tohtoročného krajského rozpočtu. Zmena zahŕňa zníženie bežných výdavkov o viac ako 1,86 milióna eur a kapitálových výdavkov o 4,04 milióna eur.



V úprave sa premietlo zníženie výnosu z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) a zníženie nedaňových príjmov pre pandémiu. Zníženie výnosu z DPFO vyplýva z aktualizovanej prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR zverejnenej v júni. Jedným z opatrení na riešenie výpadku hlavného príjmu KSK bola podľa kraja analýza a prehodnotenie rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Úradu KSK a ďalších plánovaných výdavkov na tento rok. Kraj v úprave rozpočtu počíta s výpadkom daňových príjmov vo výške deväť miliónov eur. „Máme už niekoľkú prognózu vývoja výpadkov príjmov, lietalo to od 6,5 po 25 miliónov eur. Suma 6,9 milióna eur je od marca jeden z najnižších odhadov výpadku príjmov. Snažili sme sa rozmýšľať trošku konzervatívnejšie. Nikto nevie, ako sa vyvinie ekonomika,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka, že výraznejšie výpadky daňových príjmov pre koronakrízu očakávajú v roku 2021.



Pri znížení bežných výdavkov v jednotlivých programoch ide o zníženie výdavkov o nevyčerpané mzdy a odvody do poistných fondov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na Úrade KSK, ktoré vznikli z dôvodu vyplatenia náhrad zo Sociálnej poisťovne - nemocenského, ošetrovného či materského príspevku, z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, z neobsadenia pracovných miest z rôznych dôvodov a podobne. Ďalej ide o zníženie časti výdavkov na prevádzku a výdavky rozpočtované na Úrade KSK na prijímanie nových zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK počas roka. Zníženie sa týka aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Ako Trnka uviedol, v niektorých odvetviach rozpočet zvýšili, čo súvisí s opatreniami počas druhej vlny pandémie.



V kapitálových výdavkoch je zníženie výdavkov na nákup strojov a zariadení okrem nákupu dopravných prostriedkov a na nákup umeleckých zbierok. „Výpadok príjmov DPFO bude ďalej vykrytý centrálnou rezervou KSK v programe Podporné činnosti programov KSK,“ uviedol Úrad KSK. Niektoré projekty, ktoré boli v kapitálových výdavkoch rozpočtované pôvodne, majú byť presunuté do budúcoročného rozpočtu.