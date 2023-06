Košické zastupiteľstvo žiada akceptovať dodatok zvýšenia miezd v DPMK

Košice 13. júna (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom rokovaní prijalo uznesenie, ktorým súhlasí s uzatvorením dodatku ku kolektívnej zmluve Dopravného podniku mesta Košice (DPMK). Zároveň požiadalo primátora Jaroslava Polačeka, aby ho akceptoval. Primátor ešte nevie, či uznesenie podpíše. Má pochybnosti o tom, či je možné ho naplniť.



Dodatok je výsledkom rokovaní medzi odborármi pri DPMK a vedením DPMK. Aby vstúpil do platnosti, odobriť ho musí aj primátor mesta. Dosiaľ sa tak nestalo. Poslanci ho týmto chceli zaviazať, aby tak urobil.



Dodatkom sa majú platy zamestnancov zvýšiť od mája v rozmedzí 16 až 19 percent a zvýšiť sa má aj takzvaná letná odmena o 50 eur na sumu 250 eur na zamestnanca DPMK. Náklady na tieto zmeny majú do konca roka predstavovať zhruba 2,3 milióna eur. Uznesenie prijaté MsZ však zahŕňa aj požiadavku na primátora, aby spolu s predstavenstvom DPMK realizoval v tomto roku také kroky, aby dodatok nemal negatívny dosah na rozpočet mesta a dopravného podniku v tomto ani v budúcom roku.



"Jedna vec je zvýšiť výplaty a druhá sľúbiť zvýšenie výplat. Urobím všetko pre to, aby sme vyhoveli odborárom, zamestnancom, vodičom a všetkým, ktorí robia v dopravnom podniku, ale potrebujem, aby tento návrh, ktorý poslanci schválili, bol podrobený právnej analýze," reagoval Polaček s tým, že je náročné nájsť spôsob, ako vyhovieť zamestnancom a zároveň neohroziť rozpočet mesta, ktorý sa nedá "nafúknuť" a má svoje pravidlá.



Niektorí poslanci už v rozprave upozorňovali, že uznesenie nie je možné zrealizovať.



"Hanba tomuto mestu, že kolektívne vyjednávanie musí prebiehať na MsZ. Nie sme spokojní. Celý proces trvá strašne dlho - skúšal zamestnancov dopravného podniku aj obyvateľov mesta. Nezažehnalo to ani hrozbu ostrého štrajku, pretože to, čo poslanci schválili, neznamená, že bude zrealizované. To uvidíme o pár dní," povedala pre TASR za odborárov Andrea Vindišová s tým, že štrajková pohotovosť trvá a rovnako naďalej hrozí aj ostrý štrajk.



"Prišlo to príliš neskoro, udiali sa už nezvratné udalosti. Máloktorý zo zamestnancov vo výkone sa vráti späť do tohto podniku, kde sa len každoročne hasí minimálna mzda a mzdové ohodnotenie. A to nehovorím o sociálnom zázemí," doplnil predseda základnej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborové organizácie pri DPMK v januári s cieľom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. Ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD. Jeho ukončeniu predchádzalo vyhlásenie, ktoré vzišlo z rokovaní so zúčastnenými mestskými poslancami, prevažne šéfmi poslaneckých klubov. Odborári tvrdia, že vyhlásenie nebolo naplnené.