Košickí IT špecialisti spustili web na pomoc malým podnikateľom

Košice 24. apríla (TASR) – Na pomoc malým podnikateľom a prevádzkam, ktoré aktuálne nemôžu plnohodnotne fungovať, vznikol projekt www.pridemneskor.sk. Aplikácia im umožňuje ponúknuť svoje služby prostredníctvom poukážok využiteľných po uvoľnení opatrení súvisiacich s novým koronavírusom. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay.



Projekt vytvorila v spolupráci so združením a ďalšími partnermi spoločnosť bart.sk, ktorá sa venuje tvorbe internetových aplikácií a elektronických obchodov. „Po projekte ITpomáha je to ďalšia aktivita, ktorou sa v rámci Košice IT Valley snažíme spoločnými silami pomôcť v boji s ochorením COVID-19. Veľmi si cením, že veľkému množstvu firiem nie je situácia ľahostajná a snažia sa pomôcť, ako sa len dá,” povedal Miroššay.



Pripomenul, že koronakríza sa dotýka aj košického IT sektora, pričom väčšina zamestnancov IT spoločností pracuje z domu na rôznych projektoch. „Niektoré dokonca hlásia ešte väčší záujem zákazníkov o svoje služby,“ dodal.



IT sektor zamestnáva v regióne viac ako 15.000 ľudí a patrí k významným odvetviam priemyslu v Košiciach.