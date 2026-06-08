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Košickú hudobnú jar uzavrie Verdiho Rekviem s prestížnym obsadením
Predstaví sa domáci orchester Štátnej filharmónie Košice, hosťujúci Slovenský filharmonický zbor a špičkové sólo obsadenie.
Autor TASR
Košice 8. júna (TASR) - Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar (KHJ) ponúkne na záver 70. ročníka dve podujatia. V utorok (9. 6.) je v Dome umenia na programe klavírny recitál Piotra Anderszewského a vo štvrtok (11. 6.) zaznie veľkolepé dielo Giuseppa Verdiho Messa da Requiem s prestížnym obsadením. TASR o tom informovala PR manažérka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Jana Tomalová.
Oceňovaný poľský klavirista Anderszewski koncertuje po celom svete. „V Košiciach zahrá diela Johannesa Brahmsa so silnou romantickou hĺbkou, protiváhu tvorí posledné klavírne dielo Ludwiga van Beethovena - jeho mohutná Sonáta č. 32 c mol,“ priblížila ŠFK.
Jubilejný 70. ročník KHJ vo štvrtok uzavrie Verdiho Rekviem pod taktovkou Roberta Jindru. Predstaví sa domáci orchester ŠFK, hosťujúci Slovenský filharmonický zbor a špičkové sólo obsadenie - Olga Bezsmertna (soprán), Christa Mayer (mezzosoprán), Pavol Bršlík (tenor) a Günther Groissböck (bas). Rekviem má povesť Verdiho najlepšej opery. Zhudobnená zádušná omša nesie jasný podpis autora, má často dramatický charakter pripomínajúci operné scény. Sólové party prinášajú emotívne monológy a zborové pasáže zasa veľké dramatické obrazy.
Bývalý šéfdirigent ŠFK Jindra je presvedčený, že táto skladba bude pre košický orchester ideálna, a to aj so všetkými dynamickými nuansami, ktoré partitúra obsahuje. „Samozrejme sa teším tiež na spoluprácu so Slovenským filharmonickým zborom, pretože spieva naozaj európsku ligu. Vedeniu košickej filharmónie sa navyše podarilo zostaviť sólistický kvartet, ktorý by nám mohla závidieť ktorákoľvek z operných scén sveta, či už je to Metropolitná opera, La Scala, Štátna opera v Berlíne alebo Bavorská štátna opera v Mníchove,“ uviedol. Jindra aktuálne pôsobí ako hudobný riaditeľ Opery Národného divadla v Prahe a hlavný hosťujúci dirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu.
Ako pripomína ŠFK, sopranistka Bezsmertna sa v aktuálnej sezóne vrátila do milánskeho Teatro alla Scala, okrem ďalších úspechov absolvovala s Viedenskou štátnou operou turné po Japonsku. Mayer pokračuje v Teatro alla Scala, k vrcholom jej sezóny patrí aj nová inscenácia Snow Queen v Drážďanoch. Bršlík v sezóne 2025/2026 spieva vo Viedenskej štátnej opere, v Metropolitnej opere v New Yorku či v Bavorskej štátnej opere. Groissböcka spája úzke puto najmä s Viedenskou štátnou operou, výraznú stopu zanechal v newyorskej Metropolitnej opere.
Oceňovaný poľský klavirista Anderszewski koncertuje po celom svete. „V Košiciach zahrá diela Johannesa Brahmsa so silnou romantickou hĺbkou, protiváhu tvorí posledné klavírne dielo Ludwiga van Beethovena - jeho mohutná Sonáta č. 32 c mol,“ priblížila ŠFK.
Jubilejný 70. ročník KHJ vo štvrtok uzavrie Verdiho Rekviem pod taktovkou Roberta Jindru. Predstaví sa domáci orchester ŠFK, hosťujúci Slovenský filharmonický zbor a špičkové sólo obsadenie - Olga Bezsmertna (soprán), Christa Mayer (mezzosoprán), Pavol Bršlík (tenor) a Günther Groissböck (bas). Rekviem má povesť Verdiho najlepšej opery. Zhudobnená zádušná omša nesie jasný podpis autora, má často dramatický charakter pripomínajúci operné scény. Sólové party prinášajú emotívne monológy a zborové pasáže zasa veľké dramatické obrazy.
Bývalý šéfdirigent ŠFK Jindra je presvedčený, že táto skladba bude pre košický orchester ideálna, a to aj so všetkými dynamickými nuansami, ktoré partitúra obsahuje. „Samozrejme sa teším tiež na spoluprácu so Slovenským filharmonickým zborom, pretože spieva naozaj európsku ligu. Vedeniu košickej filharmónie sa navyše podarilo zostaviť sólistický kvartet, ktorý by nám mohla závidieť ktorákoľvek z operných scén sveta, či už je to Metropolitná opera, La Scala, Štátna opera v Berlíne alebo Bavorská štátna opera v Mníchove,“ uviedol. Jindra aktuálne pôsobí ako hudobný riaditeľ Opery Národného divadla v Prahe a hlavný hosťujúci dirigent Symfonického orchestra Českého rozhlasu.
Ako pripomína ŠFK, sopranistka Bezsmertna sa v aktuálnej sezóne vrátila do milánskeho Teatro alla Scala, okrem ďalších úspechov absolvovala s Viedenskou štátnou operou turné po Japonsku. Mayer pokračuje v Teatro alla Scala, k vrcholom jej sezóny patrí aj nová inscenácia Snow Queen v Drážďanoch. Bršlík v sezóne 2025/2026 spieva vo Viedenskej štátnej opere, v Metropolitnej opere v New Yorku či v Bavorskej štátnej opere. Groissböcka spája úzke puto najmä s Viedenskou štátnou operou, výraznú stopu zanechal v newyorskej Metropolitnej opere.