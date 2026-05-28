< sekcia Ekonomika
Košický Business Day spojil firmy, akademický sektor a verejnú správu
Podporiť regionálny rozvoj, nové obchodné príležitosti a medzisektorovú spoluprácu bolo cieľom podujatia SARIO Business Day - V regiónoch 2026.
Autor TASR
Košice 28. mája (TASR) - Podporiť regionálny rozvoj, nové obchodné príležitosti a medzisektorovú spoluprácu bolo cieľom podujatia SARIO Business Day - V regiónoch 2026, ktoré sa vo štvrtok konalo v Košiciach. Spojilo zástupcov firiem, verejnej správy a akademického sektora. Informovala o tom Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá podujatie organizovala.
Program sa zameral na aktuálne témy regionálneho hospodárstva, investičného potenciálu, nové obchodné príležitosti aj rozvoj konkurencieschopnosti slovenských firiem. Diskusie otvorili otázky využívania nových technológií, internacionalizácie podnikov, podpory investícií či prepájania výskumu s praxou.
„SARIO Business Day v Košiciach ukázal, že regionálne podujatia majú reálny dosah v momente, keď spájajú biznis, akademický sektor a verejnú správu. Dnešných 103 účastníkov a 239 B2B rokovaní potvrdzuje, že v regiónoch vzniká reálny priestor pre nové partnerstvá a spolupráce, ktoré sa môžu pretaviť do dlhodobého rastu firiem a konkrétnych projektov s vplyvom na regionálnu ekonomiku,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád.
Odborné panelové diskusie a prezentácie boli zamerané na umelú inteligenciu, smart industry riešenia, automatizáciu, ale aj exportné nástroje a príležitosti, možnosti ich financovania, investičnú podporu či rozvoj inovačných ekosystémov v regiónoch. Diskutovalo sa aj o prepájaní univerzít a firiem, vesmírnom priemysle a nových príležitostiach pre slovenské spoločnosti v medzinárodnom prostredí.
Podujatie organizovala SARIO pod záštitou Ministerstva hospodárstva (MH) SR v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja a projektom Podpora internacionalizácie MSP 2, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
Program sa zameral na aktuálne témy regionálneho hospodárstva, investičného potenciálu, nové obchodné príležitosti aj rozvoj konkurencieschopnosti slovenských firiem. Diskusie otvorili otázky využívania nových technológií, internacionalizácie podnikov, podpory investícií či prepájania výskumu s praxou.
„SARIO Business Day v Košiciach ukázal, že regionálne podujatia majú reálny dosah v momente, keď spájajú biznis, akademický sektor a verejnú správu. Dnešných 103 účastníkov a 239 B2B rokovaní potvrdzuje, že v regiónoch vzniká reálny priestor pre nové partnerstvá a spolupráce, ktoré sa môžu pretaviť do dlhodobého rastu firiem a konkrétnych projektov s vplyvom na regionálnu ekonomiku,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád.
Odborné panelové diskusie a prezentácie boli zamerané na umelú inteligenciu, smart industry riešenia, automatizáciu, ale aj exportné nástroje a príležitosti, možnosti ich financovania, investičnú podporu či rozvoj inovačných ekosystémov v regiónoch. Diskutovalo sa aj o prepájaní univerzít a firiem, vesmírnom priemysle a nových príležitostiach pre slovenské spoločnosti v medzinárodnom prostredí.
Podujatie organizovala SARIO pod záštitou Ministerstva hospodárstva (MH) SR v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja a projektom Podpora internacionalizácie MSP 2, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.