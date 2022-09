Košický klaster nového priemyslu spolupracuje s GlobalLogic Slovakia

Na snímke vesta pre pacientov, ktorým hrozí zástava srdca po oficiálnom podpise Memoranda o porozumení medzi Košickým klastrom nového priemyslu Cassovia New Industry Cluster - CNIC a GlobalLogic Slovakia s.r.o. v Košiciach 28. septembra 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 28. septembra (TASR) – Košický klaster nového priemyslu (CNIC) a spoločnosť GlobalLogic Slovakia, s. r. o., začínajú oficiálnu spoluprácu. Ich zástupcovia to potvrdili stredajším podpisom memoranda o porozumení. Prepojenie akademického a vedecko-výskumného prostredia s komerčnou sférou podľa oboch strán zvýši sociálny a technologický rozvoj mesta Košice i východného Slovenska.CNIC vznikol ako spoločný projekt partnerov zo súkromného i verejného sektora s cieľom pozdvihnúť región s najnižším HDP v rámci Slovenska. Jeho význam zdôrazňujú už nadviazané spolupráce s významnými spoločnosťami.uviedol po podpise memoranda predseda predstavenstva CNIC Pavol Miškovský. Ihneď by podľa neho mohla začať spolupráca v oblasti kreovania priemyselných doktorátov a celoživotného vzdelávania, potenciál je však omnoho širší.konštatoval.Šéf vývoja v GlobalLogic Slovakia Štefan Lacko poukázal na to, že firma spolupracuje s klientmi na svetovom trhu, ktorí sa sústreďujú na projekty v oblasti výskumu a vývoja.povedal. Za dôležitý moment označil aj prípadné umiestnenie tzv. superpočítača v Košiciach, čo by prinieslo ďalšie možnosti kooperácie.Význam inštalácie superpočítača v Košiciach so silnou IT komunitou, za ktorý CNIC lobuje, potvrdil aj Miškovský s tým, že oblasti, na ktoré je klaster zameraný, spája manažment veľkých dát.dodal.Vzájomná spolupráca po podpise memoranda sa týka najmä oblastí rozvoja vedeckej spolupráce, zdieľaní vedeckých a komerčných skúseností, či poskytovaní prístupu k vedecko-výskumnej infraštruktúre.Partnermi CNIC sú tri košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice, Cassovia Discovery Park, mesto Košice a Košický samosprávny kraj (KSK).