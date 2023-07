Košický kraj bude obstarávať promenádu na Zemplínskej šírave nanovo

Košice 12. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrušil prvotné verejné obstarávanie na vybudovanie promenády na brehu Zemplínskej šíravy, a to z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka. Celková predpokladaná hodnota zákazky v obstarávaní, ktoré vyhlásili v marci, bola viac ako 1,8 milióna eur bez DPH.



Krajská Správa infraštruktúry cestovného ruchu (SICR) tak vyhlási verejné obstarávanie nanovo. "Ide o verejnú súťaž vyhlásenú vo vestníku, kde sa môže zapojiť každý, kto spĺňa podmienky súťaže. Veríme, že opakovaním súťaže dôjde k predloženiu viacerých konkurenčných ponúk, čím dôjde aj k zníženiu výslednej sumy, za ktorú sa bude promenáda realizovať," uviedla pre TASR konateľka SICR Lenka Vargová Jurková.



Stavba má riešiť novú dominantu územia na brehu vodnej nádrže medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava ako celoročne využívanú pešiu promenádu. "Cieľom promenády na Šírave je zvýšiť atraktivitu územia a prispievať k zlepšeniu služieb v danom území. Územie, na ktorom sa stavba bude nachádzať, je v miernom sklone k vodnej hladine," uvádzal opis zákazky.



Objekt promenády má celkovo 1160 metrov a je rozložený do troch úsekov. Jeho súčasťou je chodník vedený v kruhu s polomerom 70 metrov, ktorý sa bude nachádzať v zátoke v blízkosti móla.



K vypísaniu tendra došlo po viac ako štyroch rokoch, odkedy kraj oznámil výsledky architektonickej súťaže o najlepšie riešenie promenádneho chodníka. KSK poukazoval na to, že právoplatné stavebné rozhodnutie bolo vydané až v decembri 2022.