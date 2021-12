Košický kraj chce urýchliť výstavbu diaľnice na Zemplín

Košice 17. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vypracuje vlastnú štúdiu realizovateľnosti prepojenia diaľnice D1 a cestného ťahu I/19 od Bidoviec po štátnu hranicu s Ukrajinou. V krajskom rozpočte na budúci rok, ktorí krajskí poslanci v pondelok (13. 12.) schválili, je na tento účel schválená suma pol milióna eur.



Zastupiteľstvo KSK už vo februári uznesením rozhodlo, že v prípade, ak ministerstvo dopravy a výstavby nezabezpečí štúdiu realizovateľnosti použiteľnú na výstavbu diaľnice na Zemplín, má tak urobiť predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj presadzuje, aby vláda čo najrýchlejšie dostavala diaľnicu D1 z Bidoviec na Vyšné Nemecké. Ide o približne 70 kilometrov dlhý úsek.



Diaľnicu na Zemplín označuje Trnka za horúci zemiak, ktorý si pohadzujú vlády už niekoľko rokov. "Prvú štúdiu k diaľnici z Košíc na Ukrajinu vypracoval štát ešte v roku 2014. Prešlo sedem rokov, počas ktorých sa nič nedialo a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa púšťa do ďalšej štúdie realizovateľnosti. Tentoraz pôjde o multimodálnu štúdiu. To znamená, že pre vládu SR už diaľnica nie je na prvom mieste, pretože štúdia NDS má dať odpoveď na otázku, či nie je možné riešiť dopravu aj inak - rozšírením cesty prvej triedy v niektorých častiach, posilnením vlakových alebo autobusových spojení a podobne," uviedol predseda kraja. Aj vzhľadom na rozsah by mala byť táto štúdia podľa neho hotová až koncom roka 2023, čo celý proces zbytočne predĺži. "Nepáči sa nám postup ministerstva dopravy, z nášho pohľadu je to hľadanie výhovoriek, prečo diaľnicu na Zemplín nestavať," dodal Trnka.



Trasa medzi Košicami a Michalovcami je pritom najvyťaženejším úsekom na území kraja. Podľa posledného sčítania z roku 2019 ním denne prejde približne 15.000 vozidiel, čo je od roku 2011 nárast o 30 percent. Samospráva tiež poukazuje na to, že Košický kraj je počtom kilometrov a rýchlostných ciest na chvoste všetkých krajov na Slovensku. "Diaľnica je pomyselným červeným kobercom, po ktorom do regiónov prichádzajú investori. Je kľúčom k zastaveniu odlevu mozgov a zvýšeniu zamestnanosti. Košický samosprávny kraj sa z tohto dôvodu rozhodol vypracovať vlastnú štúdiu realizovateľnosti, ktorá sa zameria výlučne na diaľnicu," konštatoval Trnka.



Vypracovanie štúdie realizovateľnosti zabezpečí nezisková organizácia Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, ktorej jediným zakladateľom je kraj. Založenie organizácie v pondelok poslanci taktiež odsúhlasili.



"Ak nezačneme urýchlene konať, hrozí, že dostavba Transeurópskej dopravnej siete TEN-T CORE vrátane diaľnice D1 z Bidoviec po hranicu s Ukrajinou nebude dostavaná do roku 2030, čo je zmluvne zaviazaný termín. Žiaľ, takto by sa Slovensko zároveň pripravilo o možnosť financovania diaľnice na Zemplín z európskych fondov. Preto musíme konať urýchlene," povedal Ladislav Dudáš, ktorého zastupiteľstvo schválilo do funkcie riaditeľa neziskovej organizácie. Predpokladá, že verejné obstarávanie na dodávateľa štúdie by mohlo byť vyhlásené v druhom štvrťroku roka 2022, pričom očakávané dodanie bude do deviatich mesiacov.