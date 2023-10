Košický kraj chce z eurofondov obnoviť dva mosty a cestu

Košice 23. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chce využiť eurofondy na financovanie stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 vo Veľkých Kapušanoch, rekonštrukciu mosta cez vodnú nádrž Ružín v Jaklovciach a obnovu mosta cez Kalužský potok za obcou Kaluža. Na tieto projekty by mohol kraj získať viac ako šesť miliónov eur. Spolufinancovanie vrátane rozpočtovej rezervy v celkovej sume zhruba 605.000 eur v pondelok schválilo krajské zastupiteľstvo.



Na projekty skvalitnenia regionálnej dopravy bude kraj žiadať financie z Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Nenávratný finančný príspevok je viazaný na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy, ako aj mostov v zlom až havarijnom stavebno-technickom stave. Stavebná úprava a odvodnenie cesty II/552 vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce by mala stáť 2,8 milióna eur, rekonštrukcia mosta pred Jaklovcami v okrese Gelnica 2,5 milióna eur a rekonštrukcia mosta pri Kaluži v okrese Michalovce 706.000 eur.



"Máme problém, že momentálne toho roku z našich zdrojov nemáme v podstate ani euro na to, aby sme opravovali ďalšie mosty alebo znižovali ten investičný dlh, takže som rád, že po dlhom čase máme možnosť získať nejaké externé finančné prostriedky. Verím, že na tieto projekty sa nám to podarí," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Poslanci sa zaoberali aj prenájmom nebytových priestorov na košickej Strojárenskej ulici 3 pre Inovačné centrum Košického kraja. Centrum tu plánuje aktivity spojené so startup a coworkingovým priestorom, informoval kraj.



Poslanci odobrili aj spolufinancovanie 11 projektov krajských stredných škôl, ktoré budú žiadať o nenávratný finančný príspevok vo výzve MIRRI SR. Projekty so žiadosťou o viac ako 14,3 milióna eur majú podporiť rozvoj stredného odborného vzdelávania. Spolufinancovanie je na úrovni celkovo viac ako 1,15 milióna eur. Zastupiteľstvo KSK sa najbližšie zíde 11. decembra.