Košický kraj chce získať milióny eur na reinjektážny vrt v Čižaticiach

Košice 6. januára (TASR) - Po geotermálnom vrte pri Čižaticiach neďaleko Košíc plánuje Košický samosprávny kraj (KSK) v tejto lokalite ďalší reinjektážny vrt, ktorým by sa voda vracala späť do geologického podložia. Financie na to chce kraj získať z eurofondov.



"Košický samosprávny kraj sa plánuje zapojiť do výzvy z Fondu spravodlivej transformácie, v rámci ktorej chce získať finančné prostriedky na realizáciu reinjektážneho vrtu," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Odhad investičných nákladov na tento projekt je približne 4,5 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý predložila spoločnosť GeoSurvey patriaca pod KSK.



Prvý geotermálny vrt realizoval KSK v Čižaticiach v rokoch 2021 - 2022 za vysúťaženú cenu 1,9 milióna eur bez DPH. Financie išli z krajského rozpočtu. Geotermálna energia je využiteľná pri výrobe elektrickej energie či na vykurovanie, dlhodobým zámerom kraja je využitie geotermálnej vody aj pre plánovaný akvapark.