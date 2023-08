Košický kraj hľadá na opravu nadjazdu v Trebišove zhruba 8 mil. eur

Trebišov 10. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje v Trebišove celkovú obnovu nadjazdu, ktorý sa nachádza nad železničnou traťou a je v zlom stavebno-technickom stave. Predpokladané náklady aktuálne predstavujú približne osem miliónov eur. Kraj na to financie v rozpočte nemá a snaží sa získať externé zdroje, potvrdila TASR hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"V súčasnosti máme na komplexnú rekonštrukciu spracovanú už aj projektovú dokumentáciu," uviedla. Konečnú sumu nákladov vygeneruje verejné obstarávanie.



"Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu, vysokú infláciu, nárast cien stavebných materiálov a energií, ako aj krátenie podielových daní samosprávam bez dostatočnej kompenzácie KSK nemá v rozpočte na tento rok finančné prostriedky na nové projekty z kapitálových výdavkov vrátane tejto rekonštrukcie," skonštatovala Terezková. Po prípadnom pridelení finančných prostriedkov bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa.



Most sa nachádza na ceste III/3710, postavili ho v roku 1971, jeho posledná rekonštrukcia bola v rokoch 2002 až 2005. Za jeho zlý stav podľa kraja môže predovšetkým vysoký výskyt bludných prúdov a vysoký podiel chloridov v betóne. Z konštrukcie odpadáva krycia vrstva betónu a výstuž a oceľové časti korodujú. Okrem toho sa na spodnej stavbe a na vozovke nachádzajú trhliny a odvodnenie mosta je nefunkčné.



"Rekonštrukcia by mala zahŕňať vybúranie existujúceho mostného zvršku, obetónovanie spodnej stavby, výmenu ložísk, sanáciu nosnej konštrukcie a jej zosilnenie, vybudovanie novej spriahajúcej dosky, ríms, nového mostného zvršku, ako aj odvodnenia. Jej súčasťou bude aj rekonštrukcia vozovky pred a za mostom, ako aj výmena záchytných bezpečnostných zariadení vrátane nového zábradlia," informoval kraj.



Obnova mosta a cesty bude prebiehať za celkovej uzávery a jazdiť sa bude po navrhnutej obchádzkovej trase. Predpokladaná doba rekonštrukcie je desať mesiacov. "Keďže ide o jeden z najdlhších mostov v kraji, jeho dĺžka je takmer 280 metrov a pod mostom sa nachádza niekoľko železničných koľají vrátane širokorozchodnej trate vedúcej do U. S. Steel Košice, počas rekonštrukcie bude nevyhnutné upraviť trakčné vedenie. Vzhľadom na to pôjde o technicky aj finančne najnáročnejšiu stavbu, akú kedy kraj a Správa ciest KSK realizovali," doplnila Terezková.