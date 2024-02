Košický kraj: Na príchod Volva treba zo štátneho rozpočtu 39 mil. eur

Košice 23. februára (TASR) - V súvislosti s vyvolanými investíciami na realizáciu strategického parku Valaliky je potrebné v štátnom rozpočte zabezpečiť takmer 39 miliónov eur. Uviedol to predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s poukazom na tripartitnú dohodu o spolupráci medzi krajom, vládou a automobilkou Volvo. V Košiciach sa vo štvrtok (22. 2.) stretol s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).



KSK informoval, že hľadá možnosti financovania vyvolaných investícií vo výške viac ako 55 miliónov eur, ktorých plnenie mu vyplýva z podpísanej investičnej zmluvy. Spolu s vyvolanými investíciami samospráv dotknutých výstavbou strategického územia to predstavuje viac ako 90 miliónov eur, na ktoré treba nájsť finančné zdroje.



KSK deklaruje ako prioritu pokračovať v prípravách na príchod investora Volvo Cars aj po výmene vlád. Závod by mal vo Valalikoch pri Košiciach spustiť výrobu elektromobilov už v roku 2027. Kraj dal prísľub, že dovtedy splní 18 záväzkov v školstve, doprave, regionálnom rozvoji či zdravotníctve. Ide napríklad o opravy a rekonštrukcie ciest, budovanie cyklotrás, prípravu medzinárodného štúdia v angličtine či posilnenie odborného vzdelávania. Viacero podmienok leží aj na pleciach miest a obcí.



Podľa Trnku je pre KSK dôležité vedieť, že kroky samosprávy majú podporu aj vo vláde. "Oproti plánovanej investícii sme po intenzívnej komunikácii s obcami, mestami a inými aktérmi v území identifikovali ďalšie investície vo výške takmer 35 miliónov eur, s ktorými sa pôvodne nerátalo. Spolu s vyvolanými investíciami kraja to predstavuje viac ako 90 miliónov eur, na ktoré budeme musieť hľadať finančné zdroje. Z plánu obnovy, Programu Slovensko a Envirofondu vidíme možnosť zafinancovať projekty v hodnote viac ako 51 miliónov eur. V štátnom rozpočte je preto potrebné zabezpečiť v zmysle dohody zvyšných takmer 39 miliónov eur," uviedol Trnka po stretnutí s ministerkou a zástupcami MH Invest a Valaliky Industrial Park.



KSK oboznámil partnerov s už realizovanými aj nasledujúcimi krokmi. Ako informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, ministerka ocenila doterajšie aktivity kraja a prisľúbila ústretovosť, otvorenú spoluprácu a podporu, aby projekt úspešne pokračoval. Pre kraj bude výzvou prechod do nového programového obdobia a plnenie nového nastavenia podmienok na získanie financií z Európskej únie. Vláda prisľúbila, že bude nápomocná pri urýchlení procesov tak, aby samosprávy boli schopné dodržať lehoty na splnenie záväzkov.



"Výzvy, ktoré pred nami všetkými stoja, sú veľké a musíme spoločne pracovať na ich naplnení," uviedla ministerka. V Košiciach rokovala aj s vedením mesta.



Výjazdové rokovanie vlády zamerané na budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku sa uskutoční v Košiciach 29. februára.