Košický kraj: Oficiálne sa začal projekt vodíkového údolia EastGateH2V

Košice 10. apríla (TASR) - Projekt budovania vodíkového údolia v Košickom kraji je oficiálne otvorený. Košický samosprávny kraj (KSK) ako jeho koordinátor privítal v Košiciach väčšinu zapojených partnerov, s ktorými spája sily. Všetkých 22 partnerov zo siedmich krajín Európy do konca apríla postupne podpíše grantovú dohodu o pridelení financií z Európskej komisie, informoval vo štvrtok KSK.



Na projekt získal kraj spolu s partnermi zo Slovenska a zahraničia deväť miliónov eur. Stal sa pritom úspešným žiadateľom vo výzve, ktorú vyhlásil Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen JU) v rámci programu Horizont Europe.



„Košický samosprávny kraj je definitívne na mape lídrov v oblasti vodíkových technológií v strednej a východnej Európe. Najbližších šesť rokov nás čaká koordinácia a spolupráca s kľúčovými hráčmi v oblasti energetiky, dopravy a priemyslu zo Slovenska, Holandska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Slovinska, Španielska a Nemecka. Je skôr raritou, že úlohu koordinátora v podobných projektoch preberá samospráva, preto túto misiu berieme zodpovedne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Hlavnou témou úvodného stretnutia v Košiciach bol podľa neho harmonogram najbližších aktivít jednotlivých partnerov.



V projekte ide o udržateľný ekosystém, ktorý ráta s výrobou vodíka, jeho distribúciou, ako aj spotrebou v rôznych formách v autobusovej, lodnej aj leteckej doprave. KSK uviedol, že zelený vodík bude vyrábať s pomocou elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.



Koordinátor tímu v Clean Hydrogen Partnership Antonio Aguilo poukázal na to, že EastGateH2V ako prvé vodíkové údolie na Slovensku predstavuje významný míľnik v napredovaní stratégie na dekarbonizáciu európskeho priemyslu, dopravy a energetiky. „Obzvlášť nás teší vízia projektu rozšíriť vytváranie cezhraničných vodíkových koridorov so susednými krajinami, čím sa položia základy skutočne prepojenej európskej vodíkovej ekonomiky,“ skonštatoval.



KSK priblížil, že na využití vodíka ako zelenej energie v regióne pracuje od roku 2020. Vďaka projektu EastGateH2V bude odoberať vyrobený vodík do regionálnych vodíkových autobusov. Už v polovici roka 2027 by mal byť spustený elektrolyzér, ktorý zabezpečí ročnú výrobu 170 ton zeleného vodíka. Tá postačí pre ročnú spotrebu desiatich vodíkových autobusov v kraji, vodíkového člnu, ale aj prepravného vodíkového dronu.



„Samozrejmosťou bude inštalácia vodíkových čerpacích staníc. Druhá fáza ráta s pridaním ďalšieho elektrolyzéra a so zvýšením výroby vodíka. Rozšíriť by sa mala flotila regionálnych vodíkových autobusov, pribudne vodíkový smetiarsky voz a ďalšie tri prepravné vodíkové drony,“ uviedla krajská samospráva na svojom webe. Projekt zahŕňa aj štúdie potrebné pre transformáciu už existujúceho potrubia na zemný plyn na vodíkové potrubie.