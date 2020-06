Košický kraj plánuje na Zemplíne opraviť 50 kilometrov ciest

Košice 9. júna (TASR) – Takmer 50 kilometrov cestných komunikácií plánuje Košický samosprávny kraj (KSK) opraviť tento rok v regióne Zemplína. Ako informovala vedúca komunikačného oddelenia Úradu KSK Anna Terezková, jedným z projektov je rekonštrukcia cesty II. triedy II/566 za obcou Podhoroď v okrese Sobrance, kde došlo k zrúteniu kamenného oporného múra. Kraj s ňou začal začiatkom júna.



"V rámci rekonštrukcie bude opravený oporný múr, ktorý sa v minulosti zrútil a vybudované bude nové výtokové čelo priepustu tak, aby bola cesta stabilizovaná. Časť cesty, ktorá sa prepadáva, bude zrekonštruovaná, komunikácia bude odvodnená a vodu z lesných ciest bude zachytávať prejazdný rigol z kameninovej dlažby," opísala Terezková práce, ktorých náklady majú predstavovať 114.000 eur. Ako doplnila, rekonštrukcia úseku by nemala spôsobovať väčšie dopravné obmedzenia.



"Okrem zosuvu za obcou Podhoroď prebieha aktuálne aj oprava cesty medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom, rekonštrukcia cesty medzi obcami Svätuš a Veľký Horeš aj cesta medzi obcami Voľa a Pusté Čemerné. Ukončené už boli veľkoplošné opravy ciest v Krišovskej Lieskovej a medzi Vojanmi a Veľkými Kapušanmi," priblížil ďalšie rekonštruované úseky ciest predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa Terezkovej slov k nim majú v budúcnosti pribudnúť aj opravy ciest medzi Brezinou a Kazimírom, Kráľovským Chlmcom a obcou Boľ a aj medzi Horovcami a Tušickou Novou Vsou.



KSK tiež plánuje pokračovať v oprave mostov. "V rámci Zemplína by mali prejsť opravou mosty typu Vloššák, ktoré sú v zlom stave, a to most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez miestny potok v Sečovciach," konkretizovala Terezková s tým, že v regióne čaká na opravu ešte ďalších osem mostov.