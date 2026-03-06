< sekcia Ekonomika
Košický kraj po rozsiahlej rekonštrukcii otvoril most v obci Olcnava
Autor TASR
Olcnava 6. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil rozsiahlu rekonštrukciu mosta cez potok Peklisko v obci Olcnava v okrese Spišská Nová Ves. Slávnostne ho otvorili v piatok. Most bol pre veľmi zlý technický stav a nevyhovujúcu zaťažiteľnosť kompletne zbúraný a nahradený novou konštrukciou.
Most na ceste III. triedy je podľa KSK dôležitou súčasťou miestnej dopravnej infraštruktúry. „KSK na neho vyčlenil 920.000 eur zo svojich zdrojov. Nový most spĺňa aktuálne technické normy a výrazne prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej doprave v regióne,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že most je už v plnej prevádzke.
Projekt zahŕňal úplné odstránenie pôvodnej mostnej konštrukcie vrátane základov a výstavbu nového jednopoľového mosta. Súčasťou stavby bola aj kompletná realizácia mostného príslušenstva vrátane ríms, bezpečnostných prvkov, odvodnenia a novej asfaltovej vozovky.
V rámci projektu bola tiež zrealizovaná nevyhnutná úprava koryta potoka Peklisko pod mostom - stabilizácia dna a brehov kamennou dlažbou a vybudovanie zaisťovacích prahov. „Cieľom bolo zabezpečiť stabilitu mostného objektu a dostatočnú kapacitu toku aj pri vyšších prietokoch,“ pripomína KSK na svojej webovej stránke.
Počas realizácie stavebných prác bola doprava vedená po dočasnej jednopruhovej obchádzke s dĺžkou 85 metrov a riadená svetelnou signalizáciou.
