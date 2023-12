Košický kraj schválil rozpočet na rok 2024 v objeme 348,4 milióna eur

Košice 8. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v celkovom objeme 348,4 milióna eur vrátane finančných operácií. Krajské zastupiteľstvo to schválilo na piatkovom zasadnutí.



Výška bežných výdavkov je 269,4 milióna eur. Z toho najvyššia suma, zhruba 127 miliónov eur, je v oblasti vzdelávania. Ďalších 58 miliónov eur ide do odvetvia dopravy, 38 miliónov na sociálne služby, 22 miliónov pre Úrad KSK a 14 miliónov eur na kultúru.



Kapitálové výdavky sú rozpočtované na 41 miliónov eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to pokles o 42 miliónov eur. Kapitálové výdavky na financovanie projektov z eurofondov predstavujú 39,6 milióna a ostatné výdavky 1,5 milióna eur.



"Celkovo je rozpočet chudobný, ale všetci vieme dôvody a som rád, že sa nám podarilo nájsť akúsi zhodu medzi tým, čo je možné a nie je možné," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet schodkový, pričom schodok v sume 4,4 milióna je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a úverovými zdrojmi.



Celkový dlh KSK je na koniec roka 2024 predpokladaný v sume 101,7 milióna eur, čo znamená zadlženosť podľa zákona o rozpočtových pravidlách 38,47 percenta.



Už návrh rozpočtu na tento rok poznačil výpadok príjmu z podielových daní, ako aj nárast cien energií a tovarov a služieb.