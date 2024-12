Košický kraj schválil rozpočet na rok 2025 v objeme 402 miliónov eur

Košice 16. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) by mal na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 402 miliónov eur vrátane finančných operácií. Schválilo to v pondelok krajské zastupiteľstvo.



Výška bežných výdavkov je v celkovej výške zhruba 280 miliónov eur. Najvyššia čiastka približne 130 miliónov eur smeruje do školstva. Ďalších približne 59 miliónov eur je určených pre dopravu, 42 miliónov eur na sociálne služby, 24 miliónov eur pre Úrad KSK a 15 miliónov eur na kultúru.



Kapitálové výdavky sú rozpočtované na úrovni 78 miliónov eur. Z toho finančné prostriedky poskytované z jednotlivých fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu tvoria 76 miliónov eur. Najväčšia časť investícií ide na školy a školské zariadenia, a to zhruba 44 miliónov eur, 25 miliónov eur pôjde na oblasť dopravy s rekonštrukciou mostov.



KSK uvádza potrebu reagovať na konsolidačné opatrenia zo strany štátu. Medzi tie patria zvýšenie DPH na 23 percent, zavedenie transakčnej dane a iných daní, odvodov či poplatkov, ktoré spôsobia zdražovanie tovarov a služieb, očakáva sa tiež zvýšenie inflácie. Podľa prognózy ministerstva financií v roku 2025 klesnú príjmy krajov z daní z príjmov fyzických osôb o 35 miliónov eur. V prípade KSK ide o výpadok minimálne osem miliónov eur, čo obmedzí zdroje a financovanie nových projektov.



"Následkom opatrení vlády sa rozpočet kraja za posledné štyri roky výrazne nemenil, hoci inflácia za toto obdobie dosiahla približne 35 percent. Znamená to, že už štyri roky sme nútení hospodáriť s približne rovnakým balíkom peňazí, aj keď tovary a služby sú z roka na rok drahšie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Preto zastupiteľstvo prijalo aj balík konsolidačných opatrení. "Dotkne sa najmä úhrad za sociálne služby a tiež v školách a školských zariadeniach. Štát nám na jednej strane uberá z príjmov a na druhej strane nám prikazuje vyššie výdavky vo forme vyššej minimálnej mzdy či zavedenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa," povedal Trnka.



Šetrenie sa dotkne aj obnovy ciest. Kraj uvádza, že aj po navýšení výdavkov na súvislé opravy ciest o 900.000 eur v roku 2025 kraj z vlastných zdrojov nedokáže opraviť viac kilometrov cestnej siete. Do veľkej miery sa tak musí spoliehať na granty z eurofondov či štátny rozpočet.