Košický kraj víta príchod automobilky Volvo, pomôže s rozvojom dopravy

Košice 1. júla (TASR) - Rozhodnutie automobilky Volvo o výstavbe závodu pri Košiciach privítal Košický samosprávny kraj (KSK). Zároveň informoval, že v rámci spolupráce sa zaviazal voči investorovi, spoločnosti Valaliky Industrial Park a voči štátu zabezpečiť rozvoj dopravnej infraštruktúry aj verejnej dopravy.



"Teší ma to o to viac, že v minulosti sa niekoľkokrát nepodarilo dotiahnuť veľkého investora na východ," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka k miliardovej investícii. "Nový závod sa bude špecializovať na výrobu elektromobilov, čo výrazne pomôže k rozvoju zelenej mobility, k prechodu európskych krajín k elektrifikácii automobilizmu a v neposlednom rade k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Zároveň bude podporovať zelenú prevádzku a ekologickú mobilitu," dodal.



V piatok Trnka podpísal investičnú zmluvu s 20 bodmi, ku ktorým sa samosprávny kraj zaväzuje, aby napomohol investícii, ktorá priamo vytvorí 3300 nových pracovných miest vo Valalikoch a tisíce po celom východnom Slovensku. "Konkrétne sme sa zaviazali napríklad zabezpečiť zavedenie nových liniek verejnej dopravy do strategického parku, zabezpečiť rozvoj a údržbu ciest II. a III. triedy zlepšením ich stavu a dopravného napojenia na cesty vyšších tried, zabezpečiť rozšírenie odstavných plôch pre nákladné vozidlá, poskytnúť investorom súčinnosť pri zriaďovaní a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie s cieľom dosiahnuť ich klimaticky neutrálne zásobovanie energiou, ako aj poskytnúť spoluprácu na zvýšenie kapacity medzinárodného vzdelávania na našich stredných školách vrátane prípravy absolventov potrebných pre tieto nové pracovné miesta," oznámil Trnka.



KSK sa tiež zaviazal poskytnúť súčinnosť pri vzniku cenovo dostupného nájomného bývania, podporovať zriadenie rezidenčnej výstavby v dochádzkovej vzdialenosti od strategického parku či dostupnosť zdravotnej starostlivosti v blízkosti Valalík.