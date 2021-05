Košický kraj začal s výstavbou mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Kysak 27. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal tento týždeň s výstavbou nového mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Stáť bude na mieste pôvodného mosta, ktorý sa vlani v októbri zrútil do rieky Hornád. Stavebné práce by mali byť podľa harmonogramu ukončené do 18. decembra tohto roka.



Náklady vo výške 1.752.000 eur financuje kraj zo svojho rozpočtu. „Podľa zmluvy má dodávateľ dokončiť stavbu do februára 2022. My však veríme, že ten harmonogram, ktorý je stanovený do 18. decembra, bude dodržaný. Staviame úplne nový most s úplne inými konštrukčnými parametrami, mal by byť naozaj pripravený aj na vyššiu záťaž a do budúcna vydržať oveľa dlhšie,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Ako prvé budú zrealizované práce na spodnej stavbe, v rámci ktorých budú zrekonštruované základy mosta. Následne bude vybudovaná nová nosná konštrukcia. Počas výstavby bude pre dopravu slúžiť dočasná obchádzková trasa cez osadu Sopotnica.



Nový most bude podľa Trnku pripravený aj na výskyt storočnej vody a na dodatočnú požiadavku Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) zvýšený o 80 centimetrov. Po komunikácii s dodávateľom to však nezvýšilo cenu diela.



Obchodný riaditeľ zo spoločnosti Váhostav - SK Mojmír Štefanec uviedol, že predbežné stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v pondelok (24. 5.). „Termín ukončenia stavebných prác na mostnom objekte bude koncom roka, obrazne do Vianoc. Samozrejme, sú tu parametre, ktoré nás môžu ovplyvniť, ako sú povodňové stavy a tieto záležitosti. Minimálne desať týždňov budeme aktívne realizovať práce v toku,“ priblížil.



S výstavbou novej nosnej konštrukcie s položením nových nosníkov a betonážou nosnej konštrukcie by mal zhotoviteľ začať v septembri. Pôvodnú predpätú konštrukciu nahradia železobetónové jednoliate nosníky. Nový most bude o čosi širší ako pôvodný, jeho dĺžka bude 56 metrov a šírka 11 metrov.



Starý most pre havarijný stav uzavreli v auguste minulého roka, v októbri došlo k jeho zrúteniu do rieky. Dočasné premostenie rieky vybudované vojakmi a hasičmi slúžilo pre dopravu od 18. januára do 8. mája.



Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na obchádzkovej trase Správa ciest KSK komunikáciu opravila, osadila zvodidlá a časť úseku rozšírila.