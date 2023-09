Košický kraj začína v oprave vybraných úsekov ciest II. a III. triedy

Košice 13. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v ďalších opravách ciest II. a III. triedy. Súvislá oprava vozoviek zahŕňa 28 úsekov, ktoré sú v nevyhovujúcom stupni stavebnotechického stavu. Informovala o tom v stredu hovorkyňa KSK Anna Terezková.



Súvislé opravy nahrádzajú lokálne opravy výtlkov. Ide spolu takmer o 44 kilometrov ciest, najviac z nich opravia v okrese Košice-okolie, a to v rozsahu 20 kilometrov.



"Viacero opráv sa dotkne konkrétnych úsekov cesty II/552, ktoré budú realizované medzi Nižnou Hutkou, cez obec Slanec až po Nižný Žipov. Tento rok sme mali v pláne opraviť vyšší počet kilometrov, no Košický samosprávny kraj nenašiel v aktuálnom rozpočte dostatok finančných prostriedkov na všetky plánované rekonštrukcie. Môže za to zoškrtaný rozpočet z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie, vysokej inflácie, nárastu cien materiálov a energií, ako aj kráteniu podielových daní samosprávam bez dostatočnej kompenzácie," uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.



V okrese Košice-okolie bude najdlhším opravovaným úsekom intravilán Moldavy nad Bodvou v dĺžke 2,4 kilometra. Oprava čaká aj šesť úsekov v okrese Trebišov v celkovej dĺžke 9,2 kilometra. Ide najmä o obce na ceste II/552 od Zemplínskej Teplice cez Egreš, Čaloku, Čeľovce až po Nižný Žipov. V tomto okrese je zároveň plánovaná oprava aj najdlhšieho úseku z celého kraja v dĺžke 4,6 kilometra, a to od mosta Latorica po križovatku na obec Leles. V Rožňavskom okrese pribudne nový asfalt na piatich úsekoch v dĺžke 9,6 kilometra. Najdlhší z nich, takmer štvorkilometrový, opravia od obce Gočaltovo po hranicu Košického a Banskobystrického kraja v časti Hrádok.



"Výber jednotlivých úsekov ciest vychádza zo zásobníka opráv Správy ciest KSK na základe stavebnotechnického stavu, obhliadok ciest a posúdenia kompetentných pracovníkov. Správa ciest KSK má celkovo vyčlenených 5,6 milióna eur na súvislé opravy ciest v roku 2023," informovala krajská samospráva.



Okrem plánovaných súvislých oprav ciest prebiehajú zároveň rekonštrukcie vozoviek z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v celkovom rozsahu približne 50 kilometrov.