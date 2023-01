Košický kraj: Zrekonštruovaný most v Sirníku preverili záťažou

Sírnik 27. januára (TASR) – Spoľahlivosť novozrekonštruovaného mosta pri obci Sirník v okrese Trebišov v piatok overila statická zaťažovacia skúška. Najväčšia rekonštrukcia v histórii Košického samosprávneho kraja (KSK) za viac ako štyri milióny eur sa tak blíži k záveru. Informoval o tom Úrad KSK.



"Spoľahlivosť zrekonštruovaného mosta overili štyri plne naložené nákladné vozidlá Tatra 815 8x8, každé z nich váži 32 ton. Protokoly zo skúšky budú následne predložené na Okresný úrad Trebišov, ktorý rozhodne o sprejazdnení mosta," uviedol predseda samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Pri statických zaťažovacích skúškach sa sleduje pôsobenie skúšobného zaťaženia na mostný objekt, merajú sa silové a deformačné veličiny, priehyby, posuny, veľkosti trhliny, poruchy a podobne. Namerané a zistené účinky sa vyhodnocujú podľa kritérií normy, či mostná stavba vyhovuje a spĺňa predpokladané podmienky použitia.



Podľa kraja v prípade úspešnej skúšky vydá odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Trebišove rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Následne by malo dôjsť k pusteniu dopravy na most. Zákonná lehota od vydania rozhodnutia je v tomto prípade 15 dní.



"Košický samosprávny kraj robí od začiatku rekonštrukcie maximum pre čo najskoršie sprejazdnenie mosta. Z dôvodu nepredvídateľných okolností boli v priebehu rekonštrukcie objednávateľom prác odsúhlasené dva časové a finančné dodatky. Je potrebné si uvedomiť, že ide o technicky a finančne najväčšiu a najťažšiu stavbu Košického samosprávneho kraja," konštatoval Trnka.



Most cez rieku Ondava pri Sirníku z roku 1965 je najdlhším mostom v Košickom kraji, má viac ako 200 metrov a šírku 10,7 metra. Komplexná obnova pre jeho havarijný stav sa začala vlani v apríli, zmluvná cena diela je 4,1 milióna eur s DPH.