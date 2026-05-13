Košický mestský podnik TEHO pre chladné počasie obnovuje dodávky tepla
K prerušeniu dodávok ústredného kúrenia došlo 4. mája vzhľadom na vtedajšiu priaznivú predpoveď počasia.
Autor TASR
Košice 13. mája (TASR) - Košický mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) v stredu od 16.00 h postupným nábehom obnovuje dodávku tepla do ústredného kúrenia pre domácnosti, školy, podniky a ďalších odberateľov. Dôvodom je predpokladaný chladný vývoj počasia. Informoval o tom košický magistrát.
Ako upozornil, radiátory v domácnostiach nebudú po opätovnom začiatku vykurovania hneď horúce. Teplota vody v systéme centrálneho zásobovania teplom sa bude zvyšovať postupne, aby sa predišlo tepelným šokom, poškodeniu potrubí alebo zavzdušneniu. „TEHO odporúča nechať termostatické hlavice na radiátoroch naplno otvorené (stupeň 5). V takom prípade sa radiátory rýchlejšie zahrejú na plný výkon a v miestnosti tak bude skôr príjemnejšie,“ uviedlo mesto.
Vykurovacie obdobie trvá v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva (MH) SR do 31. mája. To je hraničný termín, dokedy môže TEHO dodávať teplo do radiátorov svojich zákazníkov. V Košiciach sa vykurovanie preruší, respektíve definitívne ukončí, ak priemerná denná teplota dva dni za sebou neklesne pod 13 stupňov.
