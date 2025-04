Košický samosprávny kraj vyhlásil nové výzvy na dotácie

Košice 4. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) spustil v piatok štyri dotačné výzvy predsedu kraja na verejnoprospešné projekty v celkovej sume 550.000 eur. Novinkou je podpora nezávislej kultúrnej scény či malých obcí do 500 obyvateľov, jedna z výziev je určená osobitne na podporu okresu Sobrance. Žiadosti je možné podávať do 5. mája.



Ako informoval KSK, na podporu malých obcí v kraji je vyčlenených 100.000 eur. Výška dotácie na jeden projekt je minimálne 1000 a maximálne 2000 eur, pričom z nej možno financovať 100 percent celkových oprávnených výdavkov. Ukončenie projektu musí byť najneskôr do 31. októbra 2025.



„Počas návštev v regiónoch vnímame potreby malých obcí, ktorým vo verejných priestoroch chýba drobná infraštruktúra, ako napríklad lavičky, materiálno-technické vybavenie kultúrnych domov či oddychové zóny. Kvalitu života obyvateľov by často zlepšila oprava chodníka, plota, ihriska alebo aj výsadba zelene. Vzhľadom na konkurenčnú nevýhodu v porovnaní so silnejšími hráčmi sme preto pre malé obce do 500 obyvateľov vytvorili samostatnú výzvu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že takýchto malých obcí je v kraji 160. Podpredseda KSK Ladislav Lörinc pripomenul, že ide o pilotnú výzvu na pomoc obciam s malými rozpočtami, pričom kraj chce aj zistiť, aký záujem to vyvolá.



Ďalšia výzva s alokáciou 100.000 eur je zameraná na podporu nezávislej kultúrnej scény. Výška dotácie je od 5000 do 25.000 eur. K oprávneným žiadateľom patria výlučne nezriaďované organizácie alebo jednotlivci - profesionáli preukázateľne pôsobiaci v sektore kultúry a kreatívnych odvetví. „Rovnako sme sa rozhodli podporiť nezávislú kultúrnu scénu, ktorá to v týchto časoch nemá jednoduché. Túto dotáciu sme pomenovali Puzzle, pretože nezriaďovaná kultúra je dôležitým dielikom, bez ktorého by kultúrna skladačka Košického kraja nebola úplná,“ vysvetlil Trnka.



Už tradičnou je výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na verejnoprospešné projekty v celkovej výške 300.000 eur. Na jeden projekt možno získať 1000 až 10.000 eur. Výzva je určená napríklad pre obce, mestá, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie a podobne. Oblasti podpory projektov sú regionálny rozvoj, životné prostredie, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, podpora vedy, výskumu a vzdelávania, kultúra a duchovné hodnoty, ľudské práva a slobody.



Osobitnou výzvou je podpora okresu Sobrance, na čo je určených 50.000 eur s výškou dotácie 1000 až 5000 eur. Ide o projekty realizované na území tohto okresu, čo súvisí s nedávnym výjazdovým rokovaním KSK v Sobranciach. Ďalšie takéto stretnutie so zástupcami samospráv a regiónu bude v Gelnici 20. mája.



Celkovo KSK v tomto roku rozdelí prostredníctvom dotácií 1,4 milióna eur, čo je o 200.000 eur viac ako vlani.