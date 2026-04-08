Košický samosprávny kraj začal rekonštrukciu mosta pri Topoľanoch
Most z roku 1964 bol podľa hlavnej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave, čo si vyžiadalo jeho kompletnú prestavbu.
Autor TASR
Michalovce 8. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal s rekonštrukciou mosta cez poľný kanál pri mestskej časti Michaloviec Topoľany. Investícia presiahne 798.000 eur. Počas stavebných prác bude cesta tretej triedy dočasne uzavretá a doprava bude vedená po obchádzkovej trase. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Most z roku 1964 bol podľa hlavnej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave, čo si vyžiadalo jeho kompletnú prestavbu. Počas rekonštrukcie bude doprava vedená po obchádzkovej trase Topoľany - Petrovce nad Laborcom - Ortaš - Lesné - Suché. Stavebné práce by mali trvať najmenej sedem mesiacov.
Most je navrhnutý tak, aby bezpečne zvládol aj prietok storočnej vody. V rámci stavebných prác sa upraví aj tok Duša. Nový most bude mať dĺžku 27 metrov. Naplánovaná je výstavba novej nosnej konštrukcie, úprava opôr, obnova ríms a zábradlí, vybudovanie moderných bezpečnostných zariadení aj komplexné odvodnenie. Rekonštrukciou prejde aj priľahlý úsek cesty v dĺžke 116 metrov. „Tento most bol už roky v stave, ktorý ohrozoval jeho funkčnosť. Preto som rád, že sme v našom rozpočte našli finančné zdroje na jeho rekonštrukciu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Most z roku 1964 bol podľa hlavnej prehliadky vo veľmi zlom technickom stave, čo si vyžiadalo jeho kompletnú prestavbu. Počas rekonštrukcie bude doprava vedená po obchádzkovej trase Topoľany - Petrovce nad Laborcom - Ortaš - Lesné - Suché. Stavebné práce by mali trvať najmenej sedem mesiacov.
Most je navrhnutý tak, aby bezpečne zvládol aj prietok storočnej vody. V rámci stavebných prác sa upraví aj tok Duša. Nový most bude mať dĺžku 27 metrov. Naplánovaná je výstavba novej nosnej konštrukcie, úprava opôr, obnova ríms a zábradlí, vybudovanie moderných bezpečnostných zariadení aj komplexné odvodnenie. Rekonštrukciou prejde aj priľahlý úsek cesty v dĺžke 116 metrov. „Tento most bol už roky v stave, ktorý ohrozoval jeho funkčnosť. Preto som rád, že sme v našom rozpočte našli finančné zdroje na jeho rekonštrukciu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.