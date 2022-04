Košický U. S. Steel je vraj na predaj, firma sa k tomu nevyjadruje

Bratislava 14. apríla (TASR) - Americká korporácia U. S. Steel plánuje údajne predať svoje slovenské oceliarne v Košiciach. Informovali o tom Hospodárske noviny (HN), ktorým to potvrdili dobre informované zdroje z východu Slovenska. Samotná firma ani ministerstvo hospodárstva sa k týmto úvahám pre TASR priamo nevyjadrili.



Aktuálne majú mať podľa HN o slovenský U. S. Steel záujem viaceré firmy zo zahraničia, pričom už nejaký čas prebiehajú konkrétne rokovania. Na bližšie otázky, v akej fáze sa presne nachádzajú, koľko investorov prejavilo záujem a aké dostalo vedenie v USA ponuky, košickí oceliari zatiaľ neodpovedali.



Spoločnosť U. S. Steel podľa hovorcu jej slovenskej firmy Jána Baču verí, že pre dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality do roku 2050 sú rozhodujúce partnerstvá. Preto pokračujú v hľadaní partnerstiev, ktoré im pomôžu dosiahnuť ciele v oblasti dekarbonizácie v USA aj na Slovensku.



"Na Slovensku pôsobíme už viac ako dve desaťročia a oceňujeme silné vzťahy, ktoré máme s obyvateľmi a vládou. Akékoľvek vyhlásenie o potenciálnych nových partnerstvách bude oznámené našou spoločnosťou, no v tejto chvíli nemáme čo zverejniť," reagoval pre TASR na otázky o možnom predaji Bača.



Priamo sa k tejto možnosti nechcel vyjadriť ani rezort hospodárstva. "Nakoľko ide o súkromnú spoločnosť, otázky o prípadnom predaji prosím adresujte priamo spoločnosti U. S. Steel," odpísal TASR tlačový odbor ministerstva.



Nejde pritom o prvý pokus amerického oceliarskeho koncernu o stiahnutie sa zo slovenského trhu, pripomínajú HN. O ich odchode sa hovorilo už pred piatimi rokmi. Vtedy malo vedenie firmy na stole tri ponuky, dve čínske a jednu z Česka. Favoritom bola druhá najväčšia oceliareň sveta He Steel, ktorá údajne za akcie košickej firmy ponúkala približne 1,5 miliardy eur. Z predaja však nakoniec zišlo.



Úvahy o predaji prichádzajú v čase, keď sa koncernu darí. Stratu z roku 2020 presahujúcu 800 miliónov USD (739 miliónov EUR) vystriedal vlani zisk na úrovni 3,7 miliardy USD. Na ňom sa košická oceliareň podieľala takmer miliardou dolárov, vyčíslili HN s tým, že optimisticky sa pozerajú aj na tento rok. V takejto situácii by predajná cena mohla byť oveľa vyššia ako pred piatimi rokmi.



(1 EUR = 1,0826 USD)