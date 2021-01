Košický U. S. Steel má vyše 200 nakazených novým koronavírusom

Košice 11. januára (TASR) - V košických oceliarňach U. S. Steel (USSK) sa po víkendovom plošnom testovaní v meste zvýšil počet zamestnancov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 na viac ako 200. Antigénové testovanie priamo v areáli podniku pritom bude pokračovať aj v ďalších dňoch. TASR o tom v pondelok informoval hovorca podniku Ján Bača.



Vo vstupnom areáli oceliarní je od piatka (8. 1.) zriadené verejné odberové miesto. "Celkovo nám po tomto testovacom víkende stúpol počet pozitívne testovaných v podniku nad 200 zamestnancov. Postupne z rôznych pracovísk prichádzajú informácie aj z iných testovacích miest. Títo ľudia ostanú v karanténe a zároveň sa dajú pretestovať aj ich blízke kontakty, a takto sa podarí znížiť ďalšie šírenie nákazy," uviedol Bača.



V priebehu prvých troch dní pri továrni otestovali 2522 ľudí, z nich bolo 1240 zamestnancov. Pozitívne výsledky testov malo 67 ľudí. V pondelok začalo testovanie od 7.00 h a pokračuje do 19.00 h, dopoludnia pribudlo 307 otestovaných. "Mestu patrí vďaka za to, že zorganizovalo toto testovanie a konkrétne aj dobrovoľníkom, ktorí pracovali u nás," konštatoval hovorca.



V podniku sa zároveň rozhodli predĺžiť testovanie minimálne do konca tohto týždňa. "Časy sme viac prispôsobili nástupom zmien v USSK. To znamená, že od utorka (12. 1.) začíname testovať na verejnom mieste pri budove Vonkajších vzťahov od 6.30 do 11.30 h a po dvojhodinovej prestávke potom od 13.30 do 18.30 h," informoval Bača.



U. S. Steel Košice s dcérskymi spoločnosťami má celkovo zhruba 9500 zamestnancov.