Košický U.S. Steel do roku 2021 zníži počet zamestnancov o 2500

Košice 19. júla (TASR) – Spoločnosť U. S. Steel Košice do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. Oznámilo to v piatok vedenie spoločnosti s cieľom zlepšiť finančné postavenie firmy.



"Prijímame toto rozhodnutie po starostlivom zvážení toho, že musíme konať, aby sme ochránili naše podnikanie a zostali konkurencieschopní. Sme si vedomí, že toto rozhodnutie bude mať dopad na tisíce rodín v regióne, tak v súvislosti s priamymi i nepriamymi pracovnými miestami. My sa však musíme pripravovať na budúcnosť a konkurenčný boj je v dnešných nerovných podmienkach veľmi ťažký. Zodpovednosť za budúcnosť firmy nám prikazuje prispôsobiť sa vzniknutej situácii a zaručiť prežitie U. S. Steel Košice," uviedol v stanovisku prezident hutníckej spoločnosti James Bruno.



Poukázal pritom na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami. Konštatoval, že situácia na trhu s oceľou sa nezmenila k lepšiemu a inštitúcie EÚ zodpovedné za ochranu voľného a férového európskeho trhu ešte zmiernili aj tie opatrenia, ktoré prijali pred rokom, a ktoré sa ukázali ako neúčinné.



"Z krajín mimo EÚ je možné dovážať oceľové výrobky ešte vo väčších množstvách prevyšujúcich doterajšie rekordné úrovne, a pritom sa na túto oceľ nevzťahujú environmentálne požiadavky EÚ. Výsledkom je záplava produktov na trhoch EÚ a tlak na neustále znižovanie ich cien, zatiaľ čo výrobný sektor EÚ je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá," uviedol Bruno.



Európsky systém obchodovania s emisiami podľa neho zlyháva a priemysel v EÚ sa stáva obeťou pokusu znížiť produkciu CO2. "Napriek tomu, že celá Európa vie ovplyvniť len desať percent celkovej produkcie CO2, ešte sprísňuje podmienky a náklady na kvóty CO2. Nám stúpli päťnásobne oproti začiatku roka 2018. Celý dôsledok zaplatí európsky priemysel a zarobia na ňom krajiny mimo EÚ. Jeho výsledkom sú totiž milióny ton ocele, a teda aj vyprodukovaných emisií CO2 mimo EÚ," uviedol Bruno.



V uplynulých týždňoch zaznelo viacero oznamov o zatváraní oceliarskych prevádzok v EÚ. Podľa združenia EUROFER ide o 2,6 milióna pracovných miest priamo alebo nepriamo ovplyvnených krízou v oceliarstve. U. S. Steel Košice v rámci opatrení na kontrolované znižovanie nákladov oznámil v druhej polovici júna znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí. Po dohode s odbormi pracujú oceliarne už druhý mesiac v štvordňovom pracovnom týždni.



"Vychádzajúc z toho, že potrebujeme kontrolovať tie náklady, ktoré máme v rukách, musíme teraz zrýchliť náš existujúci program zameraný na produktivitu práce. Uvedené problémy, privodené reguláciami a znásobené vyššími výrobnými nákladmi tu na Slovensku, naša firma už jednoducho nedokáže dlhšie absorbovať. Slovensko na rozdiel od okolitých krajín neposkytuje maximálnu možnú podporu pre energeticky náročné odvetvia tak, ako to robia susedné štáty. Koncová cena za elektrickú energiu, vrátane všetkých tarifných poplatkov, je na Slovensku historicky najvyššia a spolu s neférovými obchodnými podmienkami sú v súčasnosti tieto náklady už ďalej neabsorbovateľné. Chceme uistiť našich zamestnancov, že dostanú včas presné informácie, takže sa nemusia zaoberať fámami," dodal prezident košického U.S. Steel.