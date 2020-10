Košický kraj prijme návratné finančné výpomoci od rezortu financií 

Košice 26. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) prijme dve návratné finančné výpomoci od Ministerstva financií (MF) SR v celkovej výške takmer 27 miliónov eur v súvislosti s výpadkom príjmov kraja pre pandémiu ochorenia COVID-19. Z danej sumy je 20 miliónov eur určených najmä na rekonštrukciu ciest a potrebné investície, ďalších viac ako 6,9 milióna eur je na výkon samosprávnych pôsobností. V pondelok to schválilo krajské zastupiteľstvo.



Konkrétne použitie 20 miliónov eur bude riešené v rámci návrhu rozpočtu KSK na roky 2021 až 2023. Financie sú určené na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy a investície do majetku vo vlastníctve kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Konečná splatnosť tejto bezúročnej pôžičky schválenej vládou je v roku 2032. "Napriek snahe vykonávať opravy, rekonštrukcie a investície prioritne z vlastných zdrojov samosprávneho kraja, nenávratných finančných príspevkov a už schválených bankových úverov tieto zdroje nie sú postačujúce na realizáciu spomenutého účelu v potrebnej miere, a to aj kvôli prognózovaným výpadkom vlastných príjmov KSK v budúcich rokoch spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19," informoval Úrad KSK poslancov.



V rámci tohto bodu poslanci na návrh poslanca a košického primátora Jaroslava Polačeka doplnili uznesenie, v ktorom schválili zámer prevodu ciest II. a III. triedy z vlastníctva obcí a miest do vlastníctva KSK v úsekoch, ktoré sú mimo zastavaného územia. Predseda KSK Rastislav Trnka má zároveň do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť zoznam takýchto ciest a harmonogram ich prevodu. "Konštatujem, že tento návrh bol schválený, ale je nevykonateľný, a tak sa k nemu bude pristupovať," reagoval Trnka.



Financie v sume 6.923.391 eur poskytne MF SR kraju na výkon samosprávnych pôsobností v tomto roku. Dôvodom je kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie. Splatnosť je do 31. októbra 2027. "Predmetná návratná finančná výpomoc predstavuje výhodný spôsob financovania, keďže je poskytovaná bezúročne, bez poplatkov a s odložením prvej splátky o štyri roky," konštatoval Trnka.



Poslanci zároveň schválili úpravu rozpočtu KSK na tento rok. Pred rokovaním prebiehalo testovanie účastníkov rokovania na nový koronavírus antigénovými testami, nákazu u nikoho nezistili.