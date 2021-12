Kosit bude v Košiciach zneškodňovať odpad za nezmenenú cenu

Košice 2. decembra (TASR) – Odpad v Košiciach bude naďalej zneškodňovaný za rovnakú cenu. Mesto a spoločnosť Kosit sa dohodli na pokračovaní spolupráce do ukončenia verejného obstarávania, ktoré magistrát plánuje vyhlásiť v budúcom roku. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Koncom novembra vstúpil do platnosti dodatok zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v Košiciach. Obe strany sa v ňom dohodli na predĺžení zmluvy platnej od roku 2001. Aj v roku 2022 tak majú platiť v súčasnosti platné podmienky zmluvy a nebudú sa zvyšovať ani poplatky za odpad, ktoré sa podľa mesta naposledy upravovali v roku 2010. Ako povedal riaditeľ magistrátu Marcel Čop, spoločnosť nepremietla do cien aktuálnu infláciu. „Dohodli sme sa, že aj najbližšie mesiace bude Kosit aj napriek nárastu cien svojich vstupov pokračovať v práci pre mesto Košice za rovnakých finančných podmienok ako doteraz. Táto dohoda nám dáva priestor nastaviť koncepčne systém odpadového hospodárstva bez toho, aby sme tak robili pod tlakom a mohli sa teraz sústrediť na boj s pandémiou,“ skonštatoval.



Pripomenul, že mesto sa podieľalo na novej koncepcii odpadového hospodárstva a koncepcii rozvoja odpadového hospodárstva do roku 2035. Zapracovalo do nich požiadavky obyvateľov či úpravy v legislatíve a zmeny na základe odporúčaní Európskej únie. Slúžiť má ako podklad pre uvedené verejné obstarávanie. „Posledné dva roky priniesli v legislatíve týkajúcej sa odpadového hospodárstva dlho očakávané zmeny, ktoré zrejme zásadným spôsobom zmenia podobu tohto odvetvia. Doba skládok sa pomaly končí. Na potrebné zmeny poukazujú aj najnovšie trendy,“ povedal generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko. Pripomenul napríklad zber kuchynského odpadu, rozšírenie kapacity mestskej kompostárne, vybudovanie nových zberných dvorov či využívanie smart technológií.



Kosit dodáva prostredníctvom Teplárne Košice (TEKO) do domácností v meste aj teplo, ktoré je vyrobené z obnoviteľných zdrojov a vzniká energetickým využitím odpadu. Jeho ročná produkcia v objeme 36.000 megawatthodín postačí na vykurovanie zhruba 2400 bytov. Obe spoločnosti uzavreli memorandum, na základe ktorého dôjde počas niekoľkých rokov k zvýšeniu dodávok tepla na viac ako trojnásobok súčasného objemu. „Našou ambíciou je zvýšením dodávok tepla pomôcť košickým domácnostiam zmierniť avizovaný nárast cien,“ doplnil Christenko s tým, že po zvýšení cien plynu v druhej polovici tohto roka je teplo vyrobené z odpadu o polovicu lacnejšie, než je trhová cena zemného plynu.