Kostin: Ruský systém si dokáže poradiť aj po odpojení od SWIFTu

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruský finančný systém by si dokázal poradiť, aj keby bol odpojený od globálneho medzibankového platobného systému SWIFT. Vyhlásil to v nedeľu Andrej Kostin, generálny riaditeľ VTB Bank, druhej najväčšej banky v krajine. Dodal však, že takýto krok nepovažuje za pravdepodobný.



USA a ďalšie západné štáty varovali Moskvu pred silnými ekonomickými dôsledkami, ak Rusko napadne Ukrajinu. Jednou z možností, o ktorej sa hovorí, je odrezanie Ruska od systému SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu), ktorý je kľúčový pre globálne peňažné toky a umožňuje platby medzi bankami po celom svete. Rusko obvinenia z prípravy invázie na Ukrajinu popiera.



"Samozrejme, že prežijeme, určite, ale nemyslím si, že k tomu dôjde," povedal Kostin pre štátnu televíziu Rossija 1. Poznamenal pritom, že by šlo o veľmi vážne opatrenie, "nepriateľské", ktoré nie je ospravedlniteľné.



O odrezaní Ruska od systému SWIFT uvažoval Západ aj po jeho invázii a anektovaní ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014.



Rusko medzitým zriadilo svoj vlastný bankový systém, známy ako SPFS, ktorý je založený na zúčtovaní v rubľoch a mal by čiastočne zmierniť dôsledky odpojenia krajiny od systému SWIFT. Záujem oň je však malý a pripojil sa k nemu len obmedzený počet zahraničných bánk.



Generálny riaditeľ najväčšej ruskej banky Sberbank German Gref tento mesiac odmietol ako nezmyselné správy, že nové americké sankcie by sa mohli zamerať na schopnosť Moskvy konvertovať ruble na doláre a iné meny.