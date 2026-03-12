< sekcia Ekonomika
Kostolný: Vývoj v Hormuzskom prielive bude mať zásadný vplyv aj na EÚ
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Aktuálny vývoj situácie v Hormuzskom prielive má zásadný význam aj pre krajiny strednej a východnej Európy (SVE). Pre Slovensko to navyše komplikuje už existujúce problémy súvisiace s prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba. Poukázal na to vo štvrtok vo videu na sociálnych sieťach podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Július Kostolný.
Pripomenul, že podľa aktuálnych informácií chce Irán zamínovať celý Hormuzský prieliv, čo by znamenalo, že sa cez toto úzke miesto nedostane ani jeden tanker. Cez túto trasu sa pritom dodáva viac ako 20 % celosvetovej spotreby ropy. Ovplyvní to nielen jej najväčších odberateľov, teda Čínu, Indiu, západnú Európu, ale aj región SVE.
„Nie je bez zaujímavosti, že dnes polovicu spotreby Poľska v rope dodáva Aramco zo Saudskej Arábie, pretože tá vstúpila do majetkových štruktúr Orlenu a zabezpečuje 54 % celkovej spotreby Poľska v dodávke ropy. A keďže z Poľska sa dodáva ropa aj do Česka, lebo Orlen je majiteľom všetkých rafinérií na území Českej republiky, tak si myslím, že nastáva nie nejaký lokálny problém, ale keď nechám stranou ostatný svet, veľkých hráčov, tak aj na území Európy, aj na území strednej a východnej Európy má tento tento vývoj situácie v Hormuzskom prielive zásadný význam,“ zhodnotil Kostolný.
Zostáva podľa neho veriť, že spustenie do prevádzky ropovodu Družba nastane čo najrýchlejšie. Týmto spôsobom si totiž Slovensko vie zabezpečiť celú potrebu ropy a robí tak legálne, pretože má výnimku zo sankcií Európskej únie (EÚ). Je preto podľa neho legitímne požadovať opätovné sprevádzkovanie Družby.
„My totiž nemáme žiadne alternatívne veľké riešenia, pretože z územia bývalého Sovietskeho zväzu existujú iba dva ropovody do Európy. Jeden je Družba a druhý je BTC, Baku-Tbilisi-Ceyhan, ale ten končí v Turecku, nie je napojený na stredoeurópske ropovodné štruktúry,“ upozornil podpredseda SOPK. „Existuje Adria, ale ako už viete, tak chorvátska vláda vyžaduje trojnásobné prepravné poplatky, čo takisto nie je celkom dobré pre podnikateľov ani pre občanov, pretože cena tej ropy potom je nekonkurencieschopná na trhu,“ doplnil.
