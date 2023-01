Kotecki: Centrálna banka nemá tento rok priestor na zníženie úrokov

Varšava 12. januára (TASR) - Dvojciferná miera inflácie v Poľsku nenecháva centrálnej banke priestor na uvoľnenie menovej politiky v tomto roku. Ale úrokové sadzby sa ďalej zvyšovať nebudú. Uviedol to vo štvrtok člen menového výboru Národnej banky Poľska (NBP) Ludwik Kotecki. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



NBP ponechala v januári svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 6,75 %, už štvrtý mesiac po sebe. Zároveň decembrová inflácia bola nižšia, ako sa očakávalo. Pozornosť trhov sa tak obrátila na obdobie, keď by NBP mohla začať uvoľňovať svoju politiku.



"Verím, že Rada pre menovú politiku tento rok úrokové sadzby nezvýši, no zároveň nevidím priestor na ich zníženie v roku 2023," povedal Kotecki.



Jeho slová nasledujú po komentároch guvernéra centrálnej banky Adama Glapinského z minulého týždňa, ktorý vyjadril nádej, že v tomto roku by mohlo dôjsť k zníženiu sadzieb, a to aj napriek stále rastúcej inflácii.



Rýchly odhad štatistického úradu ukázal, že miera inflácie dosiahla v decembri 16,6 %.



Kotecki predpovedá, že v roku 2023 bude priemerná inflácia približne 14 % a vrchol dosiahne vo februári na úrovni okolo 20 %. Potom sa bude tempo rastu cien postupne znižovať a na konci roka sa môže ustáliť na nižšej, no stále dvojcifernej úrovni 11 až 13 %.



Banka podľa neho ukončila cyklus zvyšovania úrokov, hoci formálne je vo fáze sprísňovania menovej politiky. Rozprávať sa v súčasnosti o znižovaní sadzieb však považuje za "chybu komunikácie," pretože by to oslabovalo vplyv menovej politiky, povedal.



Kotecki sa domnieva, že miera inflácia bude aj v roku 2024 stále ďaleko od inflačného cieľa banky na úrovni 2,5 % plus mínus jeden percentuálny bod.



"Podľa mňa bude v roku 2024 inflácia v základnom scenári stále okolo 10 %," povedal a dodal, že pokiaľ ide o rok 2024, existuje veľa neznámych.