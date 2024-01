Kotov: Vlani pribudlo rekordných 95.000 sporiteľov v druhom pilieri

Bratislava 18. januára (TASR) - Do druhého piliera vstúpilo v roku 2023 takmer 95.000 ľudí. Objem majetku v druhom pilieri presiahol začiatkom tohto roka 14 miliárd eur. K prvému januáru 2024 bol počet sporiteľov v druhom pilieri 1,83 milióna. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).



Sociálna poisťovňa (SP) začala od novembra minulého roka priraďovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam prvých sporiteľov, pre ktorých platí so vstupom na pracovný trh automatický vstup do druhého piliera. Prvopoistencov je viac ako 8600. Po dvoch rokoch sa môžu rozhodnúť, či v druhom pilieri zotrvajú.



Dobrovoľne aktívnym podpísaním zmluvy vstúpilo do druhého piliera viac ako 86.000 sporiteľov. Časť z nich využila zvýšenie vekovej hranice na dobrovoľný vstup do druhého piliera z veku 35 rokov na 40.



"Historicky rekordné čísla potvrdzujú, že druhý pilier sa stal pevnou súčasťou dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike. Takto prejavená dôvera sporiteľov ešte viac zvýrazňuje potrebu stability a robustnosti dôchodkového systému," uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov.



Ku koncu minulého roka si 35 % sporiteľov sporilo v predvolenej investičnej stratégii (PIS). Dôchodkové správcovské spoločnosti od júla minulého roka presúvajú úspory do indexových fondov, aby sa zosúladilo rozloženie majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou.



Viac ako 53 % dôchodkových úspor bolo na začiatku tohto roka v indexových fondoch. Dlhopisové fondy sa zhodnotili medzi 2,69 až 5,75 %, vynímajúc fond s negatívnou výkonnosťou -1,83 %, indexové fondy narástli o 17,45 až 19,58 %.