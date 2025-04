Kovačičová: Prvé dni prišlo na EXPO okolo 150.000 ľudí

Bratislava/Osaka 15. apríla (TASR) - Za prvé dni od otvorenia navštívilo podľa neoficiálnych informácií svetovú výstavu EXPO 2025 v japonskej Osake okolo 150.000 ľudí. Vysoký záujem je aj o slovenskú expozíciu, ktorá je v spoločnom pavilóne s viacerými ďalšími krajinami. Povedala to generálna komisárka slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO Michaela Kovačičová. Slovensko sa prezentuje ako atraktívna destinácia v oblasti cestovného ruchu a podnikania a pripravilo pre návštevníkov viacero tematicky zameraných okruhov.



„Usilujeme sa prezentovať krásnu prírodu, mesto, pamiatky, vodu, všetky naše regióny, ale aj technické témy, napríklad medicínske inovácie, softvérové spoločnosti a našich producentov,“ povedala Kovačičová. V najbližších týždňoch sa slovenská expozícia bude tematicky venovať vode, vplyvu klímy na kvalitu vína či jednotlivým regiónom.







Z kultúrnych podujatí majú tvorcovia slovenskej expozície počas trvania výstavy pripravené vystúpenia folklórnych skupín, ale napríklad aj vystúpenie Štátnej opery. Z podnikateľskej sféry by sa mali prezentovať napríklad spoločnosti z oblasti informačných technológií či medicíny.



EXPO 2025 otvorilo svoje brány pre verejnosť v nedeľu (13. 4.) a potrvá do 13. októbra tohto roka.