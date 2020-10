Kováčik: Pri formovaní plánu obnovy treba vychádzať zo skúseností

Bratislava 9. októbra (TASR) – Dokument z dielne Ministerstva financií (MF) SR Moderné a úspešné Slovensko, z ktorého má štát vychádzať pri formovaní plánu obnovy, považuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik za strategický materiál, ktorý, ak sa podarí naplniť, výrazne prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti Slovenska aj k lepšej kvalite života v krajine. Dokument však obsahuje len načrtnutie rámcových zmien. Kováčik pri formovaní konkrétnych úloh a projektov očakáva, že vláda bude vychádzať viac z reálnych skúseností a tradičných kompetencií slovenských podnikov, inštitúcií a výskumníkov.



"Z pohľadu stavebných investícií a stavebníctva je potenciálne zaujímavých niekoľko oblastí, či už zelená ekonomika alebo digitalizácia," uviedol Kováčik pre TASR s tým, že v dokumente však chýbajú konkrétne kroky, ako ciele naplniť. Takisto si myslí, že očakávaný plán obnovy by sa mal viac venovať samotnej obnove ekonomiky, a práve tu by Slovensko malo využiť stavebníctvo ako tradičné odvetvie, dokonca s exportným potenciálom a multiplikačným efektom pre hospodárstvo, kde je veľký priestor pre inovácie, digitalizáciu či zelenú ekonomiku.



V stavebníctve podľa neho treba riešiť reálnu kvalifikačnú štruktúru pracovníkov, vývoj technickej a technologickej úrovne investorov, zhotoviteľov, ale aj úradov. Pozornosť si tiež zaslúži digitalizácia stavebníctva, a to vo všetkých etapách. "Strategické oblasti bude treba teda transformovať do konkrétnych zmysluplných projektov, a to bez zapojenia širokej obce odborníkov a bez aktívneho zapojenia praxe nepôjde," myslí si Kováčik.



Ako uzavrel, štát by mal mať na pamäti, že Európska komisia očakáva zoznam konkrétnych investičných projektov so zameraním napríklad na zelenú či digitálnu infraštruktúru. "Je dôležité vyberať realistické investičné projekty a zrýchliť procesy prípravy projektov. Pritom práve zásobník vhodných projektov sa na Slovensku v posledných rokoch dostal do žalostného stavu a situácia sa ani po príchode novej vlády nezlepšuje," poznamenal Kováčik s tým, že riziko tým pádom vidí v reálnej schopnosti získané peniaze čerpať efektívne a v tom, aby rýchlosť nešla na úkor nedomyslených projektov, transparentnosti a plytvania verejnými peniazmi.