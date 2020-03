Kováčik: Vlani klesla výstavba inžinierskych stavieb o pätinu

Bratislava 19. marca (TASR) – Minulý rok klesla výstavba inžinierskych stavieb oproti roku 2018 o pätinu. TASR o tom informoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Táto kategória zahŕňa predovšetkým výstavbu dopravnej infraštruktúry. Ako uviedol, na Slovensku, naopak, rástlo pozemné privátne stavebníctvo. Celkovo však stavebný sektor podľa odborníkov prinajmenšom stagnoval, a to napriek tomu, že za uplynulé tri až štyri roky hospodárstvo Slovenska rástlo.



„Situácia nás napĺňa obavami najmä v kombinácii so zanedbanou prípravou potrebných projektov na ďalšie stavby,“ vyjadril sa Kováčik. Kritizuje tak aj čerpanie eurofondov na infraštruktúrne projekty štátu. „Hoci medzi ’slepými je aj jednooký kráľom’, v tomto prípade nemôže obstáť argument, že v iných oblastiach sme na tom s čerpaním eurofondov ešte horšie,“ vysvetlil.



Naopak, dostavaných nehnuteľností na trhu pribudlo, a to najviac v Bratislavskom kraji. Vyplýva to z údajov od Štatistického úradu (ŠÚ) SR zo 6. marca. Počet začatých bytov na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roka sa síce medziročne znížil o 4,3 %, avšak počet dokončených sa zvýšil o 6,1 %. Takmer štvrtina dostavaných nehnuteľností bola na území Bratislavského kraja.



Podľa Kováčika sa SR v porovnaní s okolitými štátmi, ako napríklad Poľsko, ani nepriblížilo k projektom, ako sú telematické, teda inteligentné dopravné systémy. „Málo pozornosti venujeme príprave na elektrifikáciu či autonómnu mobilitu. Toto všetko pritom ide ruka v ruke s výstavbou nových cestných úsekov,“ dodal.



„S pripravenosťou dopravných stavieb to na Slovensku nevyzerá vôbec ružovo,“ podotkol Kováčik. Dĺžka projektovej prípravy sa v prípade dopravných stavieb pohybuje od piatich do 15 rokov, takže budúca vláda bude stavať projekty, ktoré boli pripravované za predchádzajúceho politického cyklu.



Kováčik tiež kritizuje aj spôsob verejného obstarávania. „Namiesto obstarávania projektov za najnižšiu cenu sa potrebujeme aj na Slovensku viac sústrediť na čo najvyššiu hodnotu výmenou za preinvestované peniaze,“ vysvetlil.