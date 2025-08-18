Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kovospracujúci priemysel v Nemecku stráca pracovné miesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Priemysel v Nemecku má obrovské problémy s nákladmi na energiu, daňami, odvodmi a byrokraciou, uviedol hlavný ekonóm združenia Lars Kroemer.

Autor TASR
Berlín 18. augusta (TASR) - Zamestnanosť v nemeckom kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle ďalej klesá. V prvom polroku v odvetví zaniklo približne 76.000 pracovných miest, pričom len v júni ich ubudlo takmer 14.000, oznámilo v pondelok zamestnávateľské združenie Gesamtmetall. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Priemysel v Nemecku má obrovské problémy s nákladmi na energiu, daňami, odvodmi a byrokraciou, uviedol hlavný ekonóm združenia Lars Kroemer. Situáciu ešte viac sťažujú globálne ekonomické tlaky, napríklad v dôsledku colnej politiky USA, dodal.

V júni kovospracujúci a elektrotechnický priemysel v Nemecku zamestnával približne 3,82 milióna ľudí, čo je o 104.000 menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Od roku 2023 podľa údajov združenia Gesamtmetall odvetvie stratilo 154.000 pracovných miest. S každým zrušeným pracovným miestom nemecká ekonomika stráca viac ako 100.000 eur na pridanej hodnote, čo znamená, že hospodárska sila krajiny od roku 2019 klesla o takmer 25 miliárd eur, upozornil Kroemer.
