KOZ: Ak sa zvýšia platy ministrov, musia rásť aj štátnym zamestnancom

Bratislava 5. februára (TASR) - Ak by mali narásť platy ústavných činiteľov, Konfederácia odborových zväzov (KOZ) si myslí, že by sa mali zvýšiť aj zamestnancom pracujúcich pre štát. Uviedla to na svojej sociálnej sieti.



Nie je to podľa KOZ pre vládu korektné ani populárne, aby sa platy ministrov a poslancov zvyšovali podľa automatu, pokiaľ nie je zmrazený bez toho, aby sa zvýšili aj platy verejných a štátnych zamestnancov.



"A to napriek inflácii a extrémnemu nárastu cien v rokoch 2022 a 2023. Navyše, zaznamenávame prepad niektorých tarifných platov jednotlivých stupníc platových taríf vybraných verejných a štátnych zamestnancov pod úroveň platnej minimálnej mzdy," uviedla konfederácia.



Zamestnanci sú podľa nej často vyťažení a nemajú dostatočne platové ocenenie. KOZ preto bude navrhovať valorizáciu platov pre štátnych zamestnancov. Urobí tak prostredníctvom kolektívneho vyjednávania o dodatku ku kolektívnym zmluvám pre rok 2024. Jeho platnosť by začala 1. septembra tohto roka.



"Rozpočet verejnej správy na nasledujúce obdobie počíta s nulovou valorizáciou platov vo verejnom sektore. KOZ SR však bude čoskoro iniciovať kolektívne vyjednávanie o dodatku ku kolektívnym zmluvám pre rok 2024," potvrdili odborové zväzy.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti uverejnil video, v ktorom pripúšťa možné zvyšovanie platov ministrom.



"Som pripravený riešiť aj neprijateľný stav, keď osobne žiadam od členov vlády vysoké výkony, prijímanie vážnych rozhodnutí s osobnou zodpovednosťou, časté návštevy regiónov, kde si hradia všetky svoje výdavky. A na druhej strane mám rešpektovať skutočnosť, že radový poslanec Národnej rady SR bez právnej a ekonomickej zodpovednosti má podstatne vyššie odmeňovanie ako člen vlády," uviedol Fico.