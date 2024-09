KOZ: Firmy aj naďalej budú potrebovať nízkokvalifikovaných pracovníkov

Bratislava 13. septembra (TASR) - Firmy na Slovensku budú aj naďalej potrebovať nízkokvalifikovaných pracovníkov. Potreba zamestnať ich na pomocné práce nezmizne ani z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy, príplatkov alebo nástupu umelej inteligencie. Vyplýva to z aktuálnej štúdie o minimálnej mzde na Slovensku Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.



"Žiadny nízkoproduktívny zamestnanec v skutočnosti neexistuje. Nízkoproduktívne môžu byť technológie, procesy, prípadne podnikateľské zámery. Ak niečo môžeme považovať za problematické, tak je to veľký podiel zombie firiem, ktoré viažu pracujúcich v nízkoproduktívnych činnostiach, a zároveň veľmi nízka miera firemných investícií do výskumu a vývoja," uviedol ekonomický analytik KOZ Ján Košč.



Firmy, ktoré zamestnávajú nízkokvalifikovaných pracovníkov, sa môžu podľa odborárov cítiť ohrozené vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy alebo s nástupom umelej inteligencie. Avšak to, že ich v budúcnosti už nebudú potrebovať, nie je podľa KOZ pravdivé.



"Tento pohľad je zavádzajúci aj preto, lebo aj sofistikovanejšie ekonomiky s vyššou pridanou hodnotou dokážu bez väčších problémov integrovať na trhu práce vyššie podiely zamestnancov s nízkym vzdelaním a absentujúcou kvalifikáciou a pritom sú schopné a ochotné ich lepšie zaplatiť," doplnila KOZ.