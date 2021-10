KOZ:Firmy pri vytváraní zdravých podmienok v práci nesmú diskriminovať

Bratislava 12. októbra (TASR) - Snaha firiem o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch. Vo svojom vyhlásení to uviedli odborári združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR.



Uviedli to v reakcii na čoraz častejšiu verejnú diskusiu o povinnom očkovaní na pracovisku, či o možnosti firiem zisťovať, či je zamestnanec očkovaný proti ochoreniu COVID-19.



"KOZ SR upozorňuje, že snaha zamestnávateľov o vytvorenie bezpečných a zdravých podmienok na pracovisku musí byť postavená na nediskriminačných princípoch a akékoľvek úsilie o úpravu pracovného práva by bolo v rozpore s Ústavou SR," napísala hovorkyňa odborárov Martina Némethová.



Požiadavka zamestnávateľov mať možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o očkovaní, prípadne preukázať sa negatívnym výsledkom testu zo strany zamestnanca nemá podľa odborárov oporu v žiadnom právnom predpise. "Rovnako zamestnávateľ nemá oprávnenie získavať a spracúvať údaje o očkovaní zamestnanca, nemá právo zisťovať údaje o jeho zdravotnom stave a sankcionovať ho za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia," dodala hovorkyňa.



Ak je zamestnanec spôsobilý na výkon práce, zamestnávateľ podľa odborárov nedisponuje takým právnym prostriedkom, ktorým by mu, či už zaočkovanému alebo nezaočkovanému, obmedzil alebo zakázal vstup na pracovisko. Ani z platných ustanovení Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nevyplýva zamestnávateľovi možnosť aplikovať do praxe povinné testovanie na ochorenie COVID-19.



"Navyše, aj na základe dostupných medicínskych informácií a aj posledných vyjadrení bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), že očkovaní jedinci sú rovnakými potenciálnymi prenášačmi ochorenia COVID-19 ako neočkovaní, vyznieva požiadavka zástupcov zamestnávateľov – mať v rukách možnosť vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti koronavírusu alebo o výsledkoch testovania, ako neopodstatnená," dodali odborári.



KOZ SR preto nesúhlasí s požiadavkou zamestnávateľov, považuje ju za neodôvodnenú segregáciu zamestnancov. Bolo by podľa nich veľmi žiaduce, aby kompetentní odborníci posúdili medicínske hľadisko šírenia nového koronavírusu ako očkovanými, tak aj neočkovanými zamestnancami, aby sa tak predišlo obmedzovaniu postavenia a práv zamestnancov v akomkoľvek pracovnom pomere.



"KOZ SR zároveň vyzýva všetkých zamestnancov, aby na svojich pracoviskách, ako aj v súkromí, naďalej dôkladne dodržiavali zvýšenú pozornosť hygienickej prevencii v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu," uzavrela hovorkyňa.