KOZ: Na Slovensku je potrebná komplexná reforma sociálneho poistenia

Bratislava 14. apríla (TASR) - Štát by sa mal zamerať na komplexnú reformu sociálneho poistenia a neriešiť len otázky dôchodkového zabezpečenia. Sústrediť by sa nemal len na budúcnosť dôchodkov pracujúcich ľudí, ale aj na ďalšie systémy sociálneho poistenia, ako je úrazové či nemocenské poistenie. V pondelok to na tlačovej konferencii povedala prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová, ktorá predstavila strategický materiál k problematike sociálneho poistenia.



KOZ sformulovala vo svojom aktuálnom strategickom materiáli odporúčania k problematike sociálneho poistenia, pričom ho už predstavila aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Posledný materiál k tejto téme vytvorili odborári ešte v roku 2014. „Bolo nevyhnutné tento materiál prekopať a nastaviť nové pozície tak, aby reflektovali zmeny na trhu práce. Tie budú do budúcnosti, alebo už aj v súčasnosti sú značne ovplyvnené demografickým vývojom, ktorý sa nám potom prejavuje aj v jednotlivých subsystémoch sociálneho poistenia a takisto aj technologickým vývojom, ktorý sa už v súčasnosti postupne pretavuje aj do systému sociálneho poistenia,“ uviedla Uhlerová.



V systéme sociálneho zabezpečenia je podľa nej dôležité určiť najmä jeho spôsob financovania, a to, z akých pilierov bude pozostávať. Reforma sociálneho poistenia by sa mala zamerať aj na hľadanie nových zdrojov financovania, napríklad v rámci zavedenia účelovej dane z technológií robotov alebo umelej inteligencie, ktoré budú postupne vytláčať ľudí z trhu práce. Rovnako by sa mala zohľadniť náročnosť výkonu práce, či už ide o fyzickú, alebo psychickú záťaž, a aj pracovné prostredie. Tejto oblasti by mohol pomôcť index merania kvality pracovného prostredia. S tým súvisí možnosť postupného odchodu do dôchodku, keď niektoré profesie nebudú môcť ľudia vykonávať v budúcnosti, a to z dôvodu fyzickej a psychickej záťaže alebo nekvalitného pracovného prostredia.



Ďalšou oblasťou je súčasné nastavenie dôchodkového veku. Rozdiely sú viditeľné najmä pri vstupe na trh práce medzi absolventmi strednej a vysokej školy. Štát by sa mal podľa šéfky odborárov zamerať aj na podporu doplnkových dôchodkových systémov, teda tretí pilier, ktorý je dlhodobo zanedbávaný. KOZ zdôraznila, že tretí pilier je kľúčovým nástrojom na prevenciu pred sociálnym vylúčením a chudobou v dôchodkovom veku.



„K tomu by bolo potrebné učiniť nejaké legislatívne zmeny a určite nastaviť aj rôzne formy úľav, ktoré by boli motiváciou pre zamestnancov a zamestnávateľov vstúpiť do týchto doplnkových dôchodkových schém,“ uzavrela Uhlerová.