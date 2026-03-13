KOZ: Náhrady za 8. máj sú podľa APZD omyl
Štatistiky už podľa Nemethovej ukazujú, že veľká časť slovenskej pracovnej sily pracuje v podmienkach, ktoré neumožňujú dostatočný oddych.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Príplatky za sviatky 8. mája a 15. septembra, ktoré sú v roku 2026 pracovnými dňami, sú podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v zákone omylom. Keď sa možnosť zvýhodnenia za prácu vo sviatok odstráni, zamestnanci budú podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR pracovať za štandardnú mzdu, čo vo výsledku znižuje ich príjmy.
„Vnímame to tak, že ide o vec, ktorá sa dostala do zákona omylom. Nedáva logický zmysel, aby sme mali v zákone počas pracovného dňa nastavený príplatok ako počas sviatku. O tejto chybe komunikujeme s ministerstvom práce a treba povedať, že si ju uvedomuje aj rezort. Téma sa riešila už na tripartite v priebehu minulého roka a naposledy sme o nej rokovali s ministerstvom práce v marci. Máme informáciu, že rezort má ambíciu túto situáciu legislatívne upraviť, pričom posledným termínom, kedy sa to ešte dá stihnúť, je aprílová schôdza Národnej rady SR. Veríme preto, že sa tento omyl podarí napraviť,“ priblížil Andrej Lasz, generálny sekretár APZD.
Ak by sa stav podľa Lasza však nestihol upraviť, vznikla by pomerne bizarná situácia. „Zamestnanci by síce museli ísť do práce ako v bežný pracovný deň, no zamestnávatelia by im zároveň museli vyplatiť príplatok ako za prácu počas sviatku, teda vo výške 100 % priemernej hodinovej mzdy. V praxi by to znamenalo, že za odpracované hodiny by dostali zaplatené v podstate dvojnásobne. Takýto stav by bol z pohľadu pracovného práva skôr raritou a priniesol by pre podniky dodatočné náklady, ktoré pri plánovaní výroby či prevádzky neboli predpokladané,“ upozornil Lasz.
„Zároveň treba povedať, že dôvod, prečo sa takáto chyba do legislatívy dostala, je aj ten, že konsolidácia verejných financií sa šije horúcou ihlou na poslednú chvíľu,“ dodal generálny sekretár APZD.
KOZ SR sa podľa slov jej hovorkyne Martiny Nemethovej s rušením štátnych sviatkov ako dní pracovného pokoja ešte v rámci prijímania posledného konsolidačného balíka nestotožňovala. Keď sa totiž možnosť zvýhodnenia za prácu vo sviatok odstráni, zamestnanci budú pracovať za štandardnú mzdu, čo vo výsledku znižuje ich príjmy.
„Výsledkom je, že sa zvýši celkový počet odpracovaných hodín, ale priemerná mzda ostane rovnaká alebo dokonca klesne, ak vezmeme do úvahy stratu príplatkov za sviatky. Namiesto toho, aby sme sledovali cesty zvyšovania pracovného zaťaženia, mali by sme sa sústrediť na dlhodobo udržateľné riešenia, ktoré by zvýšili kvalitu pracovných podmienok na Slovensku,“ zdôraznila.
Štatistiky už podľa Nemethovej ukazujú, že veľká časť slovenskej pracovnej sily pracuje v podmienkach, ktoré neumožňujú dostatočný oddych. Zrušenie sviatkov ako dní pracovného pokoja tento tlak ešte zvýši, tvrdí. „Ekonomický model Slovenska je stále postavený na nízkych mzdách a vysokom počte odpracovaných hodín. Stále prevláda mylná predstava, že čím viac hodín odpracujeme, tým sme produktívnejší,“ dodala Nemethová.
