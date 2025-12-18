< sekcia Ekonomika
KOZ nepodpíše kolektívne zmluvy pre štátnu službu bez valorizácie
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2025 nadobudli platnosť až v júli, čo podľa konfederácie znamenalo, že zamestnanci prišli o časť dohodnutých benefitov.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR nepodpíše kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2026, pokiaľ vláda SR a predstavitelia samospráv presadzujú nulovú valorizáciu tarifných platov zamestnancov štátu a samospráv. Informovala o tom hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.
Pripomenula, že vláda v rámci konsolidačného balíka na rok 2026 nepočíta so zvyšovaním platov zamestnancov verejnej a štátnej správy. KOZ upozorňuje, že takýto postup je v rozpore s dohodou z kolektívneho vyjednávania na roky 2025 a 2026, ktorá bola uzatvorená v septembri 2024. Odbory v rámci tejto dohody akceptovali jednorazovú odmenu vo výške 800 eur v roku 2025 za podmienky, že od januára 2026 dôjde k valorizácii tarifných platov o 5 %. Táto dohoda bola podľa KOZ zohľadnená aj v návrhu rozpočtu na roky 2025 až 2027.
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2025 nadobudli platnosť až v júli, čo podľa konfederácie znamenalo, že zamestnanci prišli o časť dohodnutých benefitov. Napriek tomu KOZ začala rokovania o kolektívnych zmluvách na rok 2026 a na Úrad vlády (ÚV) SR predložila návrhy s požiadavkou päťpercentnej valorizácie platov.
„Počas niekoľkých kôl rokovaní však nedošlo k žiadnej dohode, keďže vláda zotrvala na nulovej valorizácii. KOZ zdôrazňuje, že nulová valorizácia platov predstavuje ďalší výrazný konsolidačný zásah do príjmov zamestnancov. V kombinácii s ostatnými opatreniami ide o prenášanie nákladov konsolidácie najmä na pracujúcich, ktorí už dnes čelia rastúcim životným nákladom a znižujúcej sa kúpnej sile,“ upozornila Nemethová.
Konfederácia v tejto súvislosti uviedla, že by podpis kolektívnych zmlúv s nulovou valorizáciou považovala za legitimizáciu porušenia prijatých dohôd, a preto ich v takejto podobe nepodpíše.
